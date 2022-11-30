瘋世足 激出巴西「週末運動員」踢球熱情

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（中央社記者唐雅陵聖保羅29日專電）2022卡達世界盃足球賽戰況激烈，除吸引球迷觀看比賽，也激出「週末運動員」踢球熱情。巴西專家提醒在週末踢足球的業餘愛好者避免運動傷害，尤其是有久坐不動習慣的人。

巴西28日在卡達世界盃以1比0踢贏瑞士，提前確定晉級16強。為確保在球場上的最佳表現，球員都接受嚴格訓練，除了在世界盃中使用的戰術，運動員還致力於各種體能訓練。

足球是巴西的全民運動，雖然對大多數業餘足球愛好者來說，不需要像職業球員那麼多的紀律，但一些基本注意事項可以幫助防止所謂的「週末運動員」受傷。

體能教練阿塔拉（Marcio Atalla）表示，足球是一項高強度運動，對心血管和肌肉健康有益，加強身體的協調性、平衡感和敏捷度。

聖保羅敘利亞黎巴嫩醫院運動醫生佐嘉比（Paulo Zogaib）說，足球對健康的好處多多，但必須長期有規律地運動，才能產生改善膽固醇、心臟功能、肺功能、血壓和糖尿病、提高免疫力等眾多良好效果。

世界衛生組織（WHO）10月發出關於久坐不動生活方式的警告，如各國政府不採取緊急行動鼓勵進行更多身體活動，2020年到2030年間，將有近5億人因缺乏身體活動而患上心臟病、肥胖症、糖尿病或其他非傳染性疾病（TDS），每年耗資270億美元（約合新台幣8355.56億元）。

佐嘉比說，久坐不動的傷害巨大，人類生病基本上是因為久坐不動的生活方式在身體中產生一系列變化，稱之「適應失調」，身體無法正確處理吃進去的糖和脂肪，結果積聚在動脈和器官中，對整個身體有害。

世衛組織建議健康成年人每週至少進行150至300分鐘的有氧運動，兒童和青少年平均每天進行60分鐘。

除了對身體有益，主要是心血管和加強下肢肌肉，足球運動也帶來積極的社會和情感影響。

聖保羅大學附設綜合診所醫院神經外科醫生葛梅斯（Fernando Gomes）說，足球是一項團體運動，社會健康效益驚人，能夠釋放對大腦正常運作極為重要的物質，例如腎上腺素、內啡肽（Endorphin，又稱腦內啡）、血清素，刺激新神經元形成的因數以及與學習過程和記憶相關的神經迴路。

此外，足球運動會釋放神經遞質，特別是在比賽之後，它會平衡所有進行的體力勞動，觸發副交感神經自主神經系統，給心靈帶來寧靜、平衡和安寧的感覺。

適度的體能鍛煉，無論方式如何，都有助於保持體重控制、好心情，甚至增強免疫系統。聖保羅奧斯瓦爾多克魯茲德國醫院醫師伊德（Ricardo Eid）建議初學者制定例行鍛練，且在開始鍛練之前進行健康檢查，特別是長時間沒有體能鍛煉後，檢查結果正常很重要，以免受傷。

阿塔拉指出，足球運動需要充分的體能準備以免受傷，尤其是週末才運動的人，會受到平時久坐不動的生活方式影響，肌肉不再那麼發達。由於足球運動非常激烈，它可能導致關節或肌肉問題。因此，對於那些在週末踢足球的人來說，理想的選擇是在一週內嘗試做一些運動來增強肌肉組織並改善心肺狀況。

阿塔拉建議在比賽前後做伸展運動，使肌肉和關節有更大、更靈活的拉伸強度，讓身體動作夠流暢。

聖保羅愛因斯坦醫院骨科和脊柱外科醫生米勒（Luciano Miller）表示，在開始進行激烈體育活動之前，有必要加強肌肉，重要的是加強肌肉和肌肉骨骼系統，因此能在不受傷的情況下進行鍛煉。瞭解自己的身體很重要，尤其是完全久坐不動的人。（編輯：馮昭）1111130