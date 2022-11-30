更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮9/100
首頁 / 運動

喀麥隆世界盃拚晉級 門將與總教練鬧不合遭逐出隊

2022/11/30 12:59（11/30 14:05 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
喀麥隆主力門將奧拿拿（前）與總教練鬧不合，30日確定奧拿拿離隊。（美聯社）
喀麥隆主力門將奧拿拿（前）與總教練鬧不合，30日確定奧拿拿離隊。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈30日綜合外電報導）還在為2022年卡達世界盃足球賽16強門票奮戰的喀麥隆，今天確定讓與總教練鬧不合的主力門將奧拿拿（Andre Onana）離隊。

效力於義大利甲級足球聯賽（Serie A）國際米蘭（Inter Milan）的喀麥隆頭號門將奧拿拿已經前往杜哈國際機場，準備回到喀麥隆。

奧拿拿在世界盃喀麥隆0比1敗給瑞士的比賽先發上陣，但他與總教練關係緊張，已經到了無法挽回的地步，這讓他在喀麥隆3比3與塞爾維亞踢平一役，就失去了比賽機會，使他在這段時間感到十分不快。

奧拿拿與總教練鬧不合，是因為總教練要求他不要離開禁區，應該選擇長傳而不是靠自己的技術在後場組織進攻。

就在對塞爾維亞一役前，兩人矛盾的情況徹底失控，而喀麥隆教練團果斷採取行動。

他們要替補門將伊柏斯（Devis Epassy）做好先發準備，此舉也獲得喀麥隆足協支持。

在喀麥隆與瑞士踢平的那場比賽中，奧拿拿留在飯店，訂了返回喀麥隆的機票。而總教練在記者會上的一席話，為雙方和解敞開大門，也讓奧拿拿暫時不必離開。

奧拿拿在採取行動前，仍在等待高層直接與他溝通，可惜故事情節並未改變。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1111130

#奧拿拿
#喀麥隆
#伊柏斯
延伸閱讀
世界盃足球英格蘭踢走威爾斯、美國勝伊朗 雙雙晉級16強內馬爾腳踝傷勢未癒 世界盃對喀麥隆持續缺陣世界盃荷蘭上下半場各進1球 輕取卡達晉級16強塞內加爾2比1擊退厄瓜多 睽違20年晉級世足16強費南德斯進2球 葡萄牙2比0擊敗烏拉圭晉世足16強巴西1比0擊退瑞士 世足16強門票入袋
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
瘋世足 激出巴西「週末運動員」踢球熱情