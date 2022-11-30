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世界盃荷蘭上下半場各進1球 輕取卡達晉級16強

2022/11/30 01:26（11/30 07:41 更新）
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「橙衣軍團」荷蘭30日以2比0輕取地主卡達，也順利闖進世界盃16強淘汰賽。（美聯社）
「橙衣軍團」荷蘭30日以2比0輕取地主卡達，也順利闖進世界盃16強淘汰賽。（美聯社）
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（中央社記者龍柏安台北30日電）歐洲傳統足球勁旅、「橙衣軍團」荷蘭，今天靠著哈克波與德榮，上下半場各進1球，終場以2比0輕取地主卡達，在今年世界盃小組賽拿下第2勝，也順利闖進16強淘汰賽。

2022卡達世界盃足球賽，晚間進行A組小組賽最終戰，分別由荷蘭對上卡達，另一邊則由厄瓜多迎戰塞內加爾，賽前以積分4分並列A組排頭的荷蘭，晚間再勝卡達後，也以2勝、1和、積分7分順利晉級。

荷蘭堪稱是世界盃的常勝軍，2010年南非世界盃他們拿下亞軍，2014巴西世界盃則名列第3，上屆他們意外受阻於會外賽，本屆捲土重來也重新擦亮歐洲足球勁旅的招牌。

就算面對的是地主卡達，荷蘭只要踢平就能篤定晉級，顯然「橙衣軍團」沒再客氣，從開賽就不斷壓迫、積極搶攻。

比賽進行到第26分鐘，哈克波（Cody Gakpo）在門前接獲克拉森（Davy Klaassen）妙傳，他往右路盤球後直接起腳，球朝右邊門柱底角飛快竄去，成功突破門將防守進門，這也是哈克波在今年世界盃所踢進的第3球，同時也是他連續3場比賽都有進球。

荷蘭得理不饒人，第49分鐘荷蘭再次兵臨城下，他們從右路吊傳至左門前，迪佩（Memphis Depay）射門雖被卡達門將擋下，所幸隊友德榮（Frenkie de Jong）衝到門前補射再進1球，幫助荷蘭擴大領先，也提前宣判對手死刑。

小組賽已先吞下2連敗、提前淘汰的卡達，晚間則為了尋求隊史在世界盃會內賽首勝而戰，可惜全隊奮戰90分鐘卻沒能迎來主場球迷引頸期盼的勝利，成為世界盃史上首支小組賽苦吞3連敗出局的地主球隊。（編輯：陳政一）1111130

荷蘭隊哈克波（左）30日成功突破防守射門成功。（美聯社）
荷蘭隊哈克波（左）30日成功突破防守射門成功。（美聯社）
荷蘭隊德榮（右）下半場再進1球，幫助荷蘭擴大領先。（路透社）
荷蘭隊德榮（右）下半場再進1球，幫助荷蘭擴大領先。（路透社）
#卡達
#荷蘭
#世界盃
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