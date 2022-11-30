更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
賽事焦點
新聞專題
賽事焦點16/95
首頁 / 運動

塞內加爾2比1擊退厄瓜多 睽違20年晉級世足16強

2022/11/30 01:20（11/30 09:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
非洲冠軍塞內加爾29日以2比1力克南美勁旅厄瓜多，晉級世界盃足球賽16強。（共同社）
非洲冠軍塞內加爾29日以2比1力克南美勁旅厄瓜多，晉級世界盃足球賽16強。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈29日綜合外電報導）非洲冠軍塞內加爾今天上、下半場各進一球，終場2比1力克南美勁旅厄瓜多，以小組賽A組積分第2之姿闖進2022卡達世界盃足球賽最後16強淘汰賽。

這是塞內加爾隊史第2度挺進16強。塞隊2002年首次取得世足會內賽資格即勇闖8強，締造隊史最佳戰績。

同時間舉行的A組另一場賽事，荷蘭2比0擊敗地主卡達，在A組以2勝1和積分7分高居龍頭也挺進16強，塞內加爾2勝1負積分6分居次，厄瓜多1勝1和1負積分4分排在第3，卡達則是0勝3負積分0分墊底。

這場在杜哈哈里發國際體育場（Khalifa International Stadium）開踢的比賽，勝方將直接擠進16強，而對厄瓜多來說，只要平局也可晉級，因此本屆已攻進3球的王牌前鋒瓦倫西亞（Enner Valencia）帶傷征戰。

瓦倫西亞在上一場1比1逼平荷蘭之役右膝受傷，被擔架抬下場，首戰遇上卡達時也扭傷左膝，但他克服傷勢披掛上陣，希望為厄瓜多爭取勝利前進下一輪。

雙方進攻節奏快速，塞內加爾一開賽就來勢洶洶，第3、8分鐘古爾（Idrissa Gueye）、迪亞（Boulaye Dia）分別有絕佳機會破網，可惜射球角度都略偏；瓦倫西亞（Enner Valencia）第11分鐘也有攻門機會，但無功而返。

相較之下，塞內加爾攻擊更加主動且更具威脅，多次在對手門前引起一陣混亂；上半場尾聲，沙爾（Ismaila Sarr）在禁區被撞倒，第44分鐘獲得12碼罰球機會順利踢向右下角破網，塞內加爾1比0暫居上風。這是沙爾第11顆國際賽進球，塞內加爾史上並列第10。

上半場相對消極的厄瓜多，下半場壓上更多人至前場攻擊，展現搶攻企圖，只是攻勢顯得凌亂破碎。

不過厄瓜多的積極在第68分鐘終於獲得回饋，凱塞多（Moises Caicedo）在隊友頂球後於門前右腳補射，追成1比1平手。

但厄瓜多只高興兩分鐘就風雲變色，塞內加爾第70分鐘踢自由球，球碰到厄瓜多球員後反彈到科里巴利（Kalidou Koulibaly）腳下，他凌空推射順勢入網，塞內加爾再以2比1超前，並保持領先至終場結束。

塞內加爾16強賽將在台灣時間12月5日凌晨3時登場，面對的是B組小組賽的第1名球隊。（譯者：徐崇哲）1111130

科里巴利（前右）29日為塞內加爾踢進致勝分。（美聯社）
科里巴利（前右）29日為塞內加爾踢進致勝分。（美聯社）
#世界盃足球賽
#塞內加爾
#厄瓜多
延伸閱讀
2022卡達世界盃足球賽 賽程戰績、直播管道看這裡世界盃足球英格蘭踢走威爾斯、美國勝伊朗 雙雙晉級16強費南德斯進2球 葡萄牙2比0擊敗烏拉圭晉世足16強卡達世足賽湧入上百萬球迷 駱駝載客量暴增累癱
塞內加爾
世界盃塞內加爾前鋒迪亞大器晚成 曾被球隊退貨當過電工 世界盃足球卡達踢進隊史首球 仍1比3不敵塞內加爾
厄瓜多
世界盃足球賽荷蘭1比1戰平厄瓜多 暫並列A組首位
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
世界盃A、B組賽最終戰 荷蘭不輸就晉級