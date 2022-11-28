盤點世界盃6大型男教練 鬥智拚戰績足球場邊也吸睛

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（中央社網站）4年一度的世界盃足球賽來了，關注場上球員為摘下夢想金盃揮灑球技，更要看各隊教練如何運用戰術、展現領導能力。世足強權德國、西班牙、阿根廷及烏拉圭4隊拿過的世界盃冠軍加起來共9座，3屆亞洲盃冠軍的沙烏地阿拉伯小組賽面對阿根廷遇強則強，氣勢是否能延續？中央社盤點6支隊伍背後操盤手，快來認識這些朝大力神盃邁進的魅力主帥。

阿根廷：萊昂內爾斯卡洛尼（Lionel Scaloni）

身高：182公分

出生地：阿根廷聖菲省（Santa Fe）

生日：1978年5月16日（44歲）

執教年資：6年

球員出身的斯卡洛尼待過阿根廷、西班牙、英格蘭足球俱樂部，2006年披上阿根廷國家隊戰袍，與隊友梅西（Lionel Messi）征戰世界盃，可惜8強賽輸給德國。退役後曾在西班牙塞維亞、阿根廷國家隊擔任助理教練。

2018年世界盃，阿根廷在16強遭淘汰，教練桑帕歐里（Jorge Sampaoli）被解僱後，斯卡洛尼臨時替補，也用成績證明自己能勝任。2021年他率阿根廷隊獲得睽違28年的美洲盃冠軍，更以南美洲區第2名取得世足會內賽門票，往36年來首座世界盃冠軍前進。

阿根廷教練斯卡洛尼（左）2021年11月在賽前與梅西交談。（美聯社）

出席2019年美洲盃的斯卡洛尼。（路透社）

▲阿根廷2021年7月10日拿下美洲盃冠軍後，隊長梅西與教練斯卡洛尼激動相擁。

烏拉圭：狄艾戈阿隆索（Diego Alonso）

身高：188公分

出生地：烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）

生日：1975年4月16日（47歲）

執教年資：9年

阿隆索曾在阿根廷、西班牙、墨西哥和中國踢球，但從未以球員身分參加世界盃，他2011年轉職教練，先後在家鄉烏拉圭及巴拉圭教球，並帶領墨西哥球隊巴楚卡（Pachuca）、蒙特雷（Monterrey）各拿下中北美洲及加勒比海聯賽冠軍，接手烏拉圭國家隊前，還曾在美國球隊邁阿密國際（Inter Miami）執教。

他接受媒體訪問時，曾以動畫玩具總動員角色巴斯光年的經典台詞「飛向宇宙，浩瀚無垠」形容追求世界盃足球的夢想，也堅信夢想可以實現。

阿隆索2022年接手烏拉圭隊教練，1月2日在烏拉隊世紀球場媒體記者會亮相。（美聯社）

阿隆索24日在對戰韓國的比賽中向球員下指令。（美聯社）

沙烏地阿拉伯：艾維瑞納爾（Herve Renard）

身高：184公分

出生地：法國愛克斯萊班（Aix-les-Bains）

生日：1968年9月30日（54歲）

執教年資：21年

瑞納爾1983至1998年在法國待過3支球隊，表現不算亮眼，後來還轉行開了清潔公司，不過他沒有放棄足球，1999年開始在法國、英國、越南與阿爾及利亞等多支足球俱樂部執教，也帶領過數支國家隊。

2012年瑞納爾效力尚比亞時，率領球隊拿下首座非洲國家盃冠軍，3年後幫象牙海岸贏得比賽，成為第一位為不同國家摘下非洲國家盃冠軍的教練；2018年他又帶領摩洛哥拿下睽違20年的世界盃門票，執教成績斐然。

瑞納爾2022年4月在Instagram貼文表示迫不及待想開始世足比賽。（圖取自instagram.com/herve.renard.hr）

瑞納爾在沙烏地阿拉伯隊訓練時抱著足球。（圖取自instagram.com/herve.renard.hr）

西班牙：路易斯恩立格（Luis Enrique）

身高：180公分

出生地：西班牙希洪（Gijón ）

生日：1970年5月8日（52歲）

執教年資：11年

恩立格球員時期曾效力西班牙皇家馬德里、巴塞隆納，他在巴塞隆納一待8年，是他待過最久的球隊。他擔任國腳的資歷也很深，曾隨西班牙隊征戰3屆世界盃，並拿過1992年巴塞隆納夏季奧運金牌。

他的教練生涯從2008年開始，先後在西班牙、義大利足球俱樂部擔任教練，2014年返回西甲為老東家巴塞隆納執教，陸續拿下FIFA俱樂部世界盃、歐洲冠軍聯賽、西班牙超級盃、西班牙國王盃、西班牙甲級足球聯賽等多座冠軍。2018年被任命為西班牙國家隊教練，率隊贏得歐洲國家聯賽。

巴塞隆納2015年擊敗畢爾包競技奪下西班牙國王盃冠軍，教練恩立格（左）與球員哈維互拍頭頂慶祝。（路透社）

恩立格23日在對戰哥斯大黎加的比賽中為西班牙球員鼓掌。（美聯社）

德國：韓西佛利克（Hansi Flick）

身高：177公分

出生地：德國海德堡（Heidelberg）

生日：1965年2月24日（57歲）

執教年資：23年

佛利克1983年進入德國職業球隊，1996年起同時兼任球員與教練，直到2000年卸下職業球員身分，先後擔任德國球隊霍芬海姆教練、奧地利球隊薩爾斯堡助理教練，並於2006年成為德國國家隊教練勒夫（Joachim Loew）的助理，隨隊拿下2014世界盃冠軍。

2019年他以助理教練之姿加入德國足球俱樂部拜仁慕尼黑，同年被提拔為總教練。佛利克帶領拜仁慕尼黑奪下德甲足球聯賽、德國足協盃以及歐洲冠軍聯賽冠軍，並獲頒歐足聯年度最佳教練。2021年他接掌德國國家隊主帥，外界關注他是否能憑著這股氣勢，再把德國推上世足之巔。

佛利克11月20日在卡達Al-Shamal體育場觀看德國隊球院訓練情形。（美聯社）

佛利克2019年11月25日觀看拜仁慕尼黑賽前訓練。（美聯社）

卡達：菲利克斯桑傑士（Félix Sánchez）

出生地：西班牙巴塞隆納

生日：1975年12月13日（46歲）

執教年資：26年

桑傑士非球員出身，21歲進入巴塞隆納知名的拉瑪西亞青訓營（La Masia academy）執教，2006年到卡達運動菁英學院Aspire Academy工作，將巴塞隆納經驗發揮在這所專門發掘、培訓年輕運動員的學院，7年後接手卡達U19國家隊教練，帶領球隊拿到2014年亞足聯U19足球錦標賽冠軍，並在2018年進入卡達國家隊執教，隔年奪下首座亞洲盃冠軍。

世足地主卡達在A組接連遭遇厄瓜多與塞內加爾，累積兩敗戰績無緣16強。

2021年國際足總阿拉伯盃11月30日A組卡達對上巴林，桑傑士在場邊觀看比賽。（美聯社）

桑傑士在2019年亞洲盃對戰伊拉克的比賽中，表情激動地指揮卡達球員。（路透社）

（編輯：簡莉庭）1111123