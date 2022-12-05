陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁【圖輯】

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台法混血職業足球員陳昌源（前）2011年加入中華隊，為台灣出征7年，2017年10月10日生涯最終戰帶傷上陣，幫助球隊在亞洲盃足球賽資格賽最終輪擊敗勁敵巴林，賽後高舉國旗向球迷致意。（中央社檔案照片）

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（中央社網站）不管是為了看超強球技，還是看球星顏值，2022年卡達世界盃足球賽狂熱又席捲台灣；也代表著儘管台灣足球與世界盃的距離很遠，台灣人仍在乎足球運動。回顧台灣足球史，「亞洲球王」李惠堂是兩屆亞運金牌教練、台法混血球星陳昌源從歐洲返台當國腳、「神奇教頭」懷特領軍踢出世界排名新高，台北田徑場也曾塞進滿場球迷，為台灣加油的吶喊聲從未消失。

香港國腳助陣踢出早年輝煌史

1950、1960年代中華隊靠著香港國腳助陣，在亞洲足壇撐起一片天，核心人物是「亞洲球王」李惠堂。

1949年國民政府撤退來台，在香港發展的李惠堂支持中華民國、出任中華足球代表隊教練，並帶來多位香港華僑球員。香港受英國殖民影響，足球運動發展得早，這支以香港國腳為主的「夢幻足球隊」，1954年馬尼拉亞運、1958年東京亞運接連奪金。

不僅在亞運踢出輝煌紀錄，1967年中華男足更拿下亞洲東區冠軍，晉級亞洲盃會內賽，隔年出征伊朗，最終以第4名作收，是中華隊最後一次在亞洲盃會內賽亮相。

由於香港國腳太好用，反讓台灣本土球員淪為二軍，足球發展不進反退。1971年後香港國腳不再效力，台灣足球瞬間陷入黑暗期，在亞洲足壇地位一落千丈。

1958年東京亞運足球金牌戰，由「亞洲球王」李惠堂（中）擔任教練的中華隊，以3比2擊敗韓國，成功蟬聯冠軍。（中央社檔案照片）

1967年中華隊在台北田徑場奪下第4屆亞洲盃足球賽東區冠軍，隊長、香港國腳張子岱被隊友們抬起來高舉獎盃歡呼。（中央社檔案照片）

台法混血陳昌源披中華戰袍掀熱潮

40年後，台灣足球出現復甦跡象，關鍵人物是台法混血職業足球員夏維耶（Xavier Chen），外型亮眼、實力堅強的他，2011年加入中華隊，身穿8號球衣在場上為台灣奮戰，掀起足球熱。

夏維耶中文名陳昌源，1983年在比利時出生，父親是台灣人，母親來自法國。他曾入選比利時U19國家隊，2007年起效力比利時甲級足球聯賽梅赫倫隊，是右後衛主力球員，擅長傳球助攻策動射門攻勢。

陳昌源從小在歐洲長大，但對台灣有著濃厚情感，定居台灣的祖父是他披上中華隊戰袍的主因。他說：「家庭的意義遠大於一切，這是難以割捨的一種情感，我當然選擇為台灣效力，我想這點是很容易理解的。」2011年6月20日完成戶籍登記手續，陳昌源領到中華民國身分證後立刻去探望祖父，祖孫倆開心擁抱，祖父還對他比讚。

2011年7月3日，巴西世界盃足球賽亞洲區資格賽首輪在台北田徑場開踢，中華隊由陳昌源及隊長陳柏良領軍，下半場陳昌源操刀罰球成功踢進超前分，中華隊在1萬5335名球迷面前，以3比2擊敗世界排名較高的馬來西亞。儘管比較客場進球數後，中華隊無緣晉級次輪，仍振奮無數台灣球迷。

這場比賽不僅打響陳昌源在中華隊的名號，也讓他留下深刻印象。多年後回想起首次為台灣出征，他表示：「我得表現給所有期待我加入中華隊的人看，所以壓力非常大，畢竟如果那時候表現不好，現在大家看我的觀感或許就不一樣了。」

陳昌源說：「當時並不確定選擇披上中華隊戰袍是否為正確的決定，畢竟得冒著受傷風險出賽，但那場比賽後，我就非常確定，我要再為中華隊出賽。」

贏球後陳昌源脫下球衣送給祖父，祖父笑著摸摸他的頭，祖孫間的溫馨互動成為全場焦點。2016年祖父過世，他隔年6月從歐洲職業足壇退休，同年10月在台北田徑場出戰亞洲盃資格賽，將足球生涯最後一役獻給台灣。

外型亮眼、實力堅強的陳昌源，2011年加入中華隊，身穿8號球衣在場上為台灣奮戰。（圖取自facebook.com/ChineseTaipeiFootballAssociation）

▼2011年7月3日，巴西世界盃足球賽亞洲區資格賽首輪在台北田徑場開踢，陳昌源（前排左1）第一次為台灣出征

▼中華隊迎戰世界排名較高的馬來西亞，雙方上半場以2比2戰成平手

▼陳昌源（左）在下半場操刀罰球成功踢進致勝一分，中華隊終場以3比2擊敗馬來西亞，感動無數台灣足球迷

▼陳昌源（前左2）首次為台灣出征就打響名號，也讓他更加確定要再為中華隊出賽

陳昌源（前左）的祖父（前右）定居台灣，也是他披上中華隊戰袍的主因。賽後陳昌源脫下球衣送給祖父，溫馨互動成為全場焦點。（中華民國足球協會提供）

陳昌源最終戰助台灣贏球光榮退役

「能為台灣踢球，是我人生中最棒的選擇之一。」陳昌源代表台灣出征7年，不僅帶來久違的人氣及關注度，也為中華男足創造許多精彩時刻。

2015年9月8日，中華隊在俄羅斯世界盃足球賽亞洲區資格賽次輪對戰越南，這場台灣史上首度公開售票的足球賽，球迷以行動力挺，賽前門票銷售一空，當天台北田徑場湧進超過2萬人觀賽。陳昌源遭犯規獲發自由球吊中，吳俊青躍起頭錘，球應聲入網，看得球迷熱血沸騰。

一個月後，陳昌源在與澳門的友誼賽擔任隊長，中華隊攻勢一波接一波，陳昌源頭錘得分建功，這一戰中華隊以5比1大勝澳門，也是相隔4年、9場比賽後，再於主場拿下勝利的經典賽事。

2017年6月在新加坡的亞洲盃足球賽資格賽，負責操刀自由球的陳浩瑋起腳射門，未能突破新加坡人牆，球反彈後，陳昌源第一時間補射進網扳平戰局，終場中華隊逆轉勝。踢進關鍵一分，也成為陳昌源最喜歡的一次進球。

足球生涯最後一役，陳昌源選擇留給台灣主場，2017年10月10日，亞洲盃足球賽資格賽最終輪中華隊迎戰勁敵巴林，陳昌源帶著左腳傷勢上陣，在最後關頭中華隊靠著3分鐘內連進兩球，上演驚奇大逆轉，以2比1擊敗巴林，追平比數的關鍵一球就是陳昌源長傳助攻達成。

國腳生涯最終戰能幫助球隊贏球，陳昌源說：「沒有比這更好的退休方式了。」

加入中華隊之初，陳昌源就認為他能帶給中華隊歐洲戰場經驗，也相信中華隊可以給他不同的視野與磨練。前中華隊總教練陳貴人稱讚「有陳昌源在，中華男足的後防就安穩極多」，陳昌源展現的不只是過人球技還有職業風範，也讓後輩學到很多。

陳昌源代表台灣出征7年，為台灣足球帶來希望之光，還有久違的人氣及關注度。（圖取自facebook.com/XavierChen.08）

2015年9月8日，俄羅斯世界盃足球賽亞洲區資格賽次輪中華隊迎戰越南，陳昌源（右）遭犯規獲發自由球吊中，吳俊青（左）門前頭錘得分扳平比數，兩人開心相擁。（中央社檔案照片）

2015年10月9日，陳昌源（前左）在與澳門的友誼賽擔任中華隊隊長，賽中陳昌源頭錘得分，這一戰中華隊以5比1大勝澳門。（中央社檔案照片）

2017年6月陳昌源（右）從歐洲職業足壇退休，將足球生涯最後一役獻給台灣主場，10月10日在亞洲盃資格賽帶傷上陣力抗巴林。（中央社檔案照片）

下半場陳昌源長傳助攻，讓陳柏良（圖）在門前將球挑進，以1比1扳平戰局，陳柏良進球後開心不已。（中央社檔案照片）

陳昌源（中後）與陳柏良（背號17號）合力扳平戰局後相擁慶祝。（中央社檔案照片）

中華隊靠著3分鐘內連進兩球，最終以2比1逆轉擊敗巴林，踢完最後一役的陳昌源（前）賽後繞場向球迷致意。（中央社檔案照片）

陳昌源國腳生涯最終戰幫助中華隊擊敗巴林，賽後球迷高舉布條感謝他7年來的付出。（中央社檔案照片）

台灣足球奮戰路上的加油聲

近年台灣足球世界排名快速攀升期落在2017至2018年，根據國際足球總會（FIFA）統計數據，台灣從2016年最低的191名，到2018年4月締造最高紀錄121名，改變關鍵是來自英國的「神奇教頭」懷特（Gary J. White）。

懷特2017年9月中旬起執掌中華隊一年，首場正式比賽就是陳昌源的退役之戰，懷特帶領中華男足在主場締造不敗的7連勝，讓台灣足球展現截然不同風貌。

中華隊不是懷特第一支率領的國家隊，他曾助英屬維京群島、巴哈馬及關島踢出佳績，豐富的經驗讓他了解如何帶領較弱的球隊迎戰更強的隊伍。不過，懷特強調最感謝的是台灣球員，「因為他們想要學習、想要進步，讓我的工作變得更容易」。

懷特更說，其實不是他有魔力，而是中華男足本來就有潛力。

最近一次讓台灣球迷振奮的賽事是2021年6月卡達世界盃足球賽亞洲區資格賽。中華隊總教練王家中領軍前往科威特，在小組資格賽2度迎戰世界排名41的澳洲隊，中華隊以1比5吞敗。最終澳洲在小組資格賽全勝晉級且僅失兩分，而這兩顆攻破澳洲大門的球都是中華隊傑作。

回顧台灣足球運動，從早年香港國腳，到近年陳昌源退役、懷特卸下兵符，雖然光芒短暫，然而本土球員付出的努力，面對強隊奮戰不懈的拚勁，球迷都看得見，大家共同期盼台灣足球成功翻轉的那一天到來，加油聲從未中斷。（編輯：王靖怡）1111205

「神奇教頭」懷特（圖）2017年9月中旬起執掌中華隊一年，首場正式比賽就是陳昌源的退役之戰，中華隊在國慶日逆轉勝巴林。懷特表示，這場勝利是份豐厚的大禮。（中央社檔案照片）

2021年6月8日，中華隊在卡達世界盃足球賽亞洲區資格賽迎戰世界排名41的澳洲，奮戰不懈，攻破澳洲大門踢進一球。（圖取自facebook.com/ChineseTaipeiFootballAssociation）

2015年9月8日，中華隊在俄羅斯世界盃足球賽亞洲區資格賽次輪對戰越南，是台灣史上首度公開售票的足球賽，當天台北田徑場湧進超過2萬人觀賽。（中央社檔案照片）