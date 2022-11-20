世足賽歷年主題曲一次聽 勾起最多熱血回憶是哪首？

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（中央社網站）世界盃足球賽開戰倒數，球迷除了關心各組賽事與焦點球星外，主題曲也是亮點之一，例如瑞奇馬丁的The Cup of Life、夏奇拉的Waka Waka堪稱經典，聽過之後旋律令人難忘。中央社整理出30年來主題歌曲，一起回顧當年澎派熱血的回憶。

1990／義大利

1990年義大利世界盃主題曲「義大利之夏」，由義大利歌手艾多爾多・本納托（Edoardo Bennato）和吉安娜·娜尼尼（Gianna Nannini）演唱，歌詞充滿慷慨激昂的情緒，鼓勵人追求夢想。香港歌手譚詠麟曾將歌曲改編成粵語版的「理想與和平」。

影片來源：Sugar Music

1994／美國

1994年世界盃主辦單位挑選皇后樂團（Queen）知名單曲We are the Champions為主題曲，出自他們1977年推出的專輯News Of The World，由主唱佛萊迪·墨裘瑞（Freddie Mercury）作曲，時至今日，在許多比賽結束後，都還能聽到這首家喻戶曉的歌曲。

影片來源：Queen Official

1998／法國

1998年世界盃主題曲The Cup of Life結合了西班牙語跟英語兩種語言，Ale、ale、ale歌詞朗朗上口，演唱者是拉丁美洲歌手瑞奇馬丁（Ricky Martin），出自他同年發行的專輯Vuelve。此屆比賽在法國舉辦，最終法國隊在決賽擊敗前屆冠軍巴西隊，以東道主身分奪冠。

影片來源：RickyMartinVEVO

2002／日本韓國

2002年世界盃第一次來到亞洲，由日本跟韓國共同舉辦，希臘音樂家范吉利斯（Vangelis）打造一首沒有歌詞的主題曲Anthem，激昂的電子音樂節奏充滿能量。另一首主題曲Boom由美國女歌手安娜賈西亞（Anastacia）演唱，歌詞鼓勵人持續向前，不要放棄希望。

為了紀念世界盃足球賽首次移師亞洲，2002年世足盃特別製作亞洲區主題曲Let's Get Together Now，邀請當時日本及韓國兩地最具代表性的藝人演唱，日本由R&B雙人組合化學超男子（CHEMISTRY）及歌手Sowelu代表，韓國則是Brown Eyes及朴正炫。

影片來源：Sprock Anastacia

影片來源：CHEMISTRY - Topic

2006／德國

2006年德國世界盃主題曲The Time of Our Lives，由古典男聲組合美聲男伶（Il Divo）和美國R&B歌手東尼·布萊克斯頓（Toni Braxton）合唱，有別於前幾屆比較輕快的曲風，這是一首抒情的主題曲，美聲男伶唱出古典樂的氣質，配上東尼·布萊克斯頓渾厚略帶沙啞的嗓音，替歌曲注入靈魂和生命力。

影片來源：IlDivoVEVO

2010／南非

2010年南非世界盃主題曲Waka Waka由拉丁天后夏奇拉（Shakira）演唱，她在開幕當天和南非鮮蘑樂團（Freshlyground）共同演出。Waka在非洲語是火焰的意思，獨樹一格的非洲音樂響起，讓人忍不住想扭腰擺臀。

影片來源：shakiraVEVO

2014／巴西

2014年巴西世界盃主題曲We Are One（Ole Ola）由饒舌歌手嘻哈鬥牛梗（Pitbull）和美國流行樂天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、巴西歌手克勞蒂亞萊蒂（Claudia Leitte）共同演唱。這首歌曲傳遞了世界盃的熱情奔放，Ole源起於西班牙的助威口號，Ola則是葡萄牙語的「你好」。

同年另一首應援歌曲La La La，由拉丁天后夏奇拉（Shakira）創作，並在閉幕式演唱，這也是夏奇拉第二次為世界盃演唱主題曲，MV有梅西（Lionel Messi）、內馬爾（Neymar）等多位足壇大咖助陣。

影片來源：PitbullVEVO

影片來源：shakiraVEVO

2018／俄羅斯

2018年俄羅斯世界盃主題曲Live It Up，由波多黎各歌手尼基詹姆（Nicky Jam）、好萊塢明星威爾史密斯（Will Smith）及科索沃女歌手艾拉．斯特菲（Era Istrefi）共同獻唱。

另外，台灣樂團五月天名曲「倔強」在國際足球總會（FIFA）官方微博票選脫穎而出，加入世界盃現場歌單，讓台灣透過音樂，躍上世界盃舞台。2014年巴西世界盃，五月天也曾獻唱世界盃可口可樂中文版主題曲「由我們主宰」。

影片來源：NickyJamTV

影片來源：滾石唱片 ROCK RECORDS

影片來源：相信音樂BinMusic

2022／卡達

2022年卡達世界盃主題曲Hayya Hayya（Better Together）由美國R&B歌手崔尼代（Trinidad Cardona）、奈及利亞裔美國歌手戴維多（Davido）和卡達歌手愛莎（Aisha）演唱，傳達世界團結一心的理念。

影片來源：FIFA

（編輯：唐元元）