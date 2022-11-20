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BTS田柾國現身卡達 將為世足賽開幕式獻唱

2022/11/20 19:45（11/20 20:02 更新）
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影片來源：KFATV_대한민국 축구 국가대표팀

（中央社記者廖禹揚首爾20日專電）2022卡達世界盃足球賽將於台北時間21日凌晨開踢，將在今晚開幕式中獻唱的韓團防彈少年團（BTS）成員Jungkook田柾國也現身卡達球場，為韓國隊加油。

大韓足球協會（KFA）今天下午在官方YouTube頻道上傳田柾國在開幕臨近時到訓練場為韓國隊球員應援的影片，韓媒Newsis引述協會說法報導，田柾國在當地時間19日訪問位於卡達首都杜哈的訓練場地，給球員們一個驚喜。

田柾國在影片中開心地拿著收到的韓國隊隊服禮物，祝福選手們都能不受傷地安全完成賽事，並表示除了他與BTS成員，所有韓國國民都在為選手們加油，希望球隊能取得佳績，「我在（開幕式）舞台上表演時，也會想著選手們努力演出」。

田柾國當天在訓練開始約5分鐘前抵達現場，問候教練及帶傷出賽的韓國前鋒球星孫興慜等選手們，協會今天也透過推特上傳大合照及田柾國拿著韓國隊隊服的照片，感謝田柾國親自到場應援。

田柾國將在台北時間今晚10時40分起舉行的開幕式中，表演新公開單曲Dreamers，這是本屆世足賽最新公開的官方歌曲之一，也是韓國歌手首次獨自演唱的世足賽官方歌曲。

據國際足總（FIFA）表示，這次將有6到7組藝人參與開幕式演出。不過，卡達因人權問題等在本次籌辦世足賽期間飽受批評，並遭多位演藝界重量級明星拒絕登台，田柾國這次出席演出不免引發質疑。（編輯：韋樞）1111120

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