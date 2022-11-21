卡達世界盃售出近300萬張門票 超越2018俄羅斯

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卡達世界盃足球賽至20日累計售出近300萬張門票，超過上屆在俄羅斯舉辦時的240多萬張。圖為厄瓜多球迷21日進場加油。（美聯社）

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（中央社杜哈20日綜合外電報導）國際足球總會（FIFA）今天表示，2022卡達世界盃足球賽已售出近300萬張門票，FIFA主席也透露，與世界盃相關4年商業合約營收破紀錄達75億美元（約新台幣2337億元）。

FIFA發言人告訴法新社，截至今天開幕日，已售出295萬張門票。

儘管卡達主辦世界盃的負面消息頻傳，但隨著32隊29天64場比賽正式展開，球迷興致依舊不減。

杜哈（Doha）的FIFA售票中心外大排長龍，透過網路搶票的球迷表示也要等很長的時間才能進入官方線上售票平台。

卡達的售票紀錄已經超過2018俄羅斯世界盃，當時售出的門票略高於240萬張。

FIFA發言人表示，卡達、沙烏地阿拉伯、美國、墨西哥、英國、阿拉伯聯合大公國、阿根廷、法國、印度和巴西是最大的市場。

FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）今天稍早在會議上表示，到今年年底，FIFA在與2022卡達世足相關的4年商業合約營收估計將達75億美元，比4年前估計的高出10億美元以上。

英凡提諾告訴有211個成員國的FIFA，「儘管出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，儘管世界各地有著不同的危機」，但還是出現了「驚人的數字」。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1111121