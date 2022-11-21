世足戰前聲援抗議者 伊朗隊長：我國人民不快樂

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（中央社杜哈20日綜合外電報導）伊朗隊長哈吉薩菲（Ehsan Hajsafi）今天在2022卡達世界盃足球賽開踢前夕聲援示威同胞，表示全隊希望成為家鄉「人民之聲」，反對當局血腥鎮壓這波由女性領導的抗議活動。

法新社報導，這個擁有8000萬人口的國家很瘋足球，通常會為這項運動團結起來，但在伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引發全國抗議潮延燒2個月後陷入動盪。

22歲的艾米尼9月中旬因違反服裝規定，遭德黑蘭宗教警察逮捕，於拘留期間喪命，引發全國大規模示威。根據總部設在挪威的「伊朗人權」（Iran Human Rights）組織統計，當局鎮壓行動造成約400人喪命。人權活動人士說，還有1萬6800人遭到安全部隊逮捕。

伊朗當局的因應做法，促使外界質疑伊朗國家代表隊的立場是代表伊朗，還是自1979年伊斯蘭革命以來以鐵腕統治的政權。

在伊朗21日世足賽首戰英格蘭前夕，32歲的資深後衛哈吉薩菲主動召開記者會，對於在伊朗抗議中喪命的同胞深表同情。

哈吉薩菲說：「他們應該知道我們同情他們。」他後來又說「國內情況不妙」。

他說：「我們必須接受的事實是這個國家的情況不好，我們的人民不快樂。」

英國廣播公司（BBC）報導，哈吉薩菲說：「我們雖來到這裡，但不代表我們不應代表他們發聲，或不去尊重他們。」

「我們擁有的一切都要歸功於我們的人民。我們必須奮戰、盡全力拿出最佳表現、進球，為伊朗英勇的人民獻上最佳成績。」

「我希望情況如人民所願而改變，希望每個人都會幸福。」

BBC報導提到，對於一名資深球員來說，在這樣的賽事中發表任何政治言論都是很罕見的。但對哈吉薩菲而言，出面站在伊朗抗議者這一邊並承認伊朗人民不快樂是意義重大的舉動，尤其他是在卡達發表這些評論，而卡達不僅是世足東道主，也是伊朗的重要盟友。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1111121