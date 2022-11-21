世界盃最後一舞 梅西C羅夢幻同框照吸400萬球迷朝聖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站21日電）世界盃足球賽20日開幕，時尚品牌Louis Vuitton（路易威登，簡稱LV）釋出天王球星梅西與C羅合體照讓世界各地超過400萬球迷沸騰，有網友大讚這是「本世紀最酷的照片」。

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）被譽為史上最偉大足球員之一，今年第5度代表阿根廷爭搶世足金盃，葡萄牙天王「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）同樣5度率隊征戰，兩人在職業球壇競爭多年，這回將一起告別世足舞台。

LV官方社群在卡達世界盃開幕前夕發布梅西與C羅對坐下棋照，並寫下「勝利是一種心態」（Victory is a State of Mind）向兩大球星致敬，至21日累計破400萬粉絲按讚，有網友留言稱「這是本世紀最酷的照片」，也有人說這張照片可能會打破IG按讚數紀錄。

社群流傳的花絮影片可見梅西和C羅各別完成拍攝，雖然兩人並未實際合照，作為最後一場世足賽的紀念仍意義非凡。

這張照片由美國知名攝影師安妮．萊柏維茲（Annie Leibovitz）掌鏡，過去LV形象廣告裡巴西比利、阿根廷馬拉度納及法國席丹三代足球王者風采，以及約翰藍儂裸身擁抱小野洋子的滾石雜誌封面照都出自她手。（編輯：曹亞沿）1111121