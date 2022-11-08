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梅西最後一次世足 球迷放棄買房只為看偶像踢球

2022/11/8 10:34（11/8 13:19 更新）
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梅西今年鬆口表示，這將是他生涯最後一次領軍出戰世界盃。（路透社）
梅西今年鬆口表示，這將是他生涯最後一次領軍出戰世界盃。（路透社）
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（中央社布宜諾斯艾利斯/杜哈7日綜合外電報導）2022卡達世界盃足球賽將於20日登場，一群阿根廷粉絲今天齊聚杜哈的倒數計時鐘，直呼相信梅西最後一次踢世足將會奪冠；還有球迷放棄買房，只為省錢來看他比賽。

路透社報導，在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，大學念企業管理系的39歲球迷馬特蘭格洛（Emiliano Matrangolo）不惜一切爭取前往卡達的機會，為的是替國家隊和巨星前鋒梅西（Lionel Messi）加油。

馬特蘭格洛在約300名阿根廷粉前往卡達前舉行的大型烤肉活動上告訴路透社：「這是4年的積蓄，每個月都為這個夢想存下一些錢，並且停止買車或買房之類的事。」

馬特蘭格洛還說：「這是夢想，是痴迷。很多人會說，快看，他花錢去卡達，而不是擁有5%的房子。我相信買房很好，但我要去世界盃。」

法新社報導，在阿根廷隊人員抵達卡達設立基地營前夕，大批粉絲今天聚集在杜哈的世界盃倒數鐘旁高喊梅西的名字，並且揮舞旗幟。

為了看梅西比賽，有些粉絲甚至幾個月前就先到卡達工作賺錢。

22歲的卡亞瓦（Caillava）告訴法新社：「這是梅西最後一次的世界盃，我有點難過，但相信國家隊會全力以赴，若加上一點好運氣，我們將在一個月後捧起獎盃。」

阿根廷本屆世足與墨西哥、波蘭和沙烏地阿拉伯分在C組。

儘管阿根廷曾在1978和1986年贏得世界盃冠軍，自梅西加入阿根廷國家隊以來，阿根廷過去4屆世界盃，僅在2014年拿下亞軍，上屆甚至止步16強；今年梅西鬆口表示，這將是他生涯最後一次領軍出戰世界盃。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111108

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