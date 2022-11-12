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卡達世足賽巴西隊飲食講究 30公斤木薯粉隨行

2022/11/12 08:21
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（中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電）2022年卡達世界盃足球賽期間，巴西代表隊運動員的飲食有什麼講究？代表隊後勤管理員表示，木薯粉絕對不能缺少。巴西代表隊主廚特別囑咐從巴西帶30公斤木薯粉前往世界盃。

木薯（mandioca）被稱為「巴西女王」（Rainha do Brasil），是源自亞馬遜的根莖植物，也是巴西飲食的基礎元素。

木薯粉只是巴西代表隊將帶去參加世界盃5.5噸行李中的一小部分，明天它將隨代表隊運往義大利北部城市杜林（Turin）進行準備工作，之後再抵達卡達。

巴西代表隊的主食當然不是木薯粉，但它是代表隊在多哈下榻飯店無法保證供應的少數幾種食材之一。

巴西代表隊的後勤部門之前已經與飯店管理部門溝通過，提前發送菜單，並確認在卡達容易供應的物資。大部分需求將由那裡提供，調味料等廚房的其他小件物品將從巴西帶過去。

代表隊後勤管理員柯瑞亞（Hamilton Correia）指出，卡達是一個大部分消費產品要靠進口的國家。

但巴西代表隊不能隨心所欲想帶什麼就帶什麼。例如卡達規定禁止帶酒精飲料和豬肉入境，因為有違伊斯蘭教義。所以如果巴西隊成功迎來6冠王的榮譽，教練泰特（Tite）也不能喝杯巴西甘蔗酒慶祝。

巴西代表隊的菜單設計5餐：早餐、午餐、下午點心、晚餐和消夜。菜單裡通常沒有很多豬肉，但每噸午、晚餐都有蛋白質選擇，包括雞肉、魚和牛肉。

一般豬肉只有在燒烤時才會出現。例如2018年世界盃期間，巴西代表隊只在倫敦集訓期間燒烤。如果在卡達燒烤，只能選擇豬肉以外的肉品。

巴西代表隊菜單由營養學家皮康索（Andréia Picanço）安排，她也是74人組成的代表隊中唯一的女性。皮康索必須考慮誰有某種食物限制，然後交由自1995年以來一直在國家隊工作的主廚馬西爾（Jaime Maciel）執行。

巴西代表隊技術委員會成員和行李將於明天包機飛往義大利杜林，代表隊在抵達卡達首都多哈前，將在杜林進行6天的準備，使用義大利足球俱樂部尤文圖斯（Juventus）和飯店的設施。（編輯：馮昭）1111112

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