世足花絮 大力神盃巡迴51國後重回卡達

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（中央社杜哈13日綜合外電報導）世界盃足球賽倒數1週，冠軍金盃「大力神盃」巡迴51國後今天重回卡達，參賽球隊和各地球迷也陸續抵達。為迎接這場爭議十足的足球賽事，首都杜哈多處設置了安全路障。

法新社報導，12月18日冠軍隊伍將高高舉起的「大力神盃」，在巡迴51國後及時歸來，準備迎接20日東道主卡達和厄瓜多的開幕戰。

由於移工、女性以及LGBTQ族群在卡達受到的待遇備受國際關注，國際足球總會（FIFA）「專注足球」的呼籲一直難被聽到。

卡達憤怒駁斥大部分的批評，本地媒體今天也批評部分西方國家「傲慢」。

居住在厄瓜多的德國球迷龔薩雷茲（Ringo Gonzalez）在開踢倒數階段趕來卡達。他說：「我們最近這幾星期聽到的好像都是這些。」

美國隊已經來到杜哈，澳洲也將在今天抵達，但許多重量級球星，包括阿根廷金童梅西（Lionel Messi）、效力巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）的姆巴佩（Kylian Mbappe）在歐洲球會的賽事都還沒結束，將等比賽告一段落才會趕來卡達。

卡達預測將有超過100萬球迷前來觀賽，目前已有許多球迷抵達。卡達航空公司（Qatar Airways）執行長貝克（Akbar Al Baker）表示，現在班機班班客滿。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111114