馬拉度納上帝之手比賽用球 7410萬元天價落槌

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阿根廷足球巨星馬拉度納1986年在世足以頗具爭議的「上帝之手」進球奪冠，這顆比賽用球16日在拍賣會中以約新台幣7410萬元落槌。圖為同款比賽用球。（圖取自維基百科共享資源，作者shine2010，CC BY 2.0）

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（中央社倫敦16日綜合外電報導）阿根廷足球巨星馬拉度納1986年在世足賽對上英格蘭隊時，以頗具爭議的「上帝之手」進球奪冠。這顆比賽用球今天在拍賣會中以240萬美元（約新台幣7410萬元）天價落槌。

法新社報導，這顆阿迪達斯公司（Adidas）設計的白色「阿茲特克」（Azteca）比賽用球，由為那場比賽執法的突尼西亞籍主審阿里（Ali Bin Nasser）所收藏，他最近將球交付英國拍賣公司Graham Budd拍賣時，被認為可拍出360萬美元高價。

這顆球的設計靈感，來自墨西哥阿茲特克文明的建築與壁畫。在1986年墨西哥世界盃足球賽中，阿根廷隊與英格蘭隊使用了整整90分鐘，幾年後世足賽才開始採用多球式系統。

阿里說，他認為現在是將這顆球與全世界分享的適當時機，希望買家能公開展示。買家姓名並未曝光。

馬拉度納（Diego Maradona）在1986年世足賽8強戰對陣英格蘭所穿的球衣，6個月前以930萬美元天價拍出，是蘇富比（Sotheby）估價金額的2倍以上。

2022世界盃足球賽將於本月20日開幕，這件球衣屆時將在卡達展出。

馬拉度納2020年11月因心臟病發過世，享壽60歲。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1111117