更多編輯台推薦新聞：
佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄
運動

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
世足花絮
新聞專題
世足花絮1/11
首頁 / 運動

世足賽倒數 美國隊搶先飛抵主辦國卡達

2022/11/11 09:36（11/11 10:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國代表隊球員10日抵達世足主辦國卡達。（美聯社）
美國代表隊球員10日抵達世足主辦國卡達。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈10日綜合外電報導）2022卡達世界盃足球賽10天後登場，美國代表隊球員今天搶頭香，成了第一批抵達主辦國卡達的隊伍。

法新社報導，美國隊8年來首度踢進世足會內賽，29日將出戰伊朗隊，屆時會是最具政治色彩的比賽之一。

法新社攝影記者在機場表示，多名美國隊球員從紐約搭乘卡達航空（Qatar Airways）班機，這架班機是率先使用今天啟用的哈馬德國際機場（Hamad International Airport）新區域的班機之一。

包括隊長普里希赫（Christian Pulisic）在內26名成員組成的美國隊陣容裡有許多人常駐歐洲，本週末在歐洲仍有聯賽要踢。

美國隊21日將在B組出戰威爾斯隊，隨後於25日挑戰英格蘭隊，接下來將和伊朗隊廝殺。由於美國與伊朗的政治對立，這場「美伊大戰」成了杜哈門票最搶手的比賽之一。

美國隊過去11度踢進世界盃舞台，1930年在首屆世足拿下季軍，1950年在世足賽以1比0踢走英格蘭隊的那場比賽舉世聞名，2002年再踢進8強。

美國隊從1990年到2014年都踢進世足會內賽，不過2018年未能晉級32強、前往俄羅斯參賽。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1111111

延伸閱讀
卡達世界盃20日登場 看點報你知左眼剛動完手術 孫興慜證實可替韓國出征世界盃梅西最後一次世足 球迷放棄買房只為看偶像踢球日本世足名單出爐 「真人版大空翼」久保建英入列
世足
韓國主教練證實 孫興慜將入選世足代表隊當代進球機器 波蘭世足成敗靠萊萬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
梅西最後一次世足 球迷放棄買房只為看偶像踢球