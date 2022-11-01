日本世足名單出爐 「真人版大空翼」久保建英入列

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日本國家足球隊主教練森保一1日公布卡達世足參賽名單，有真人版大空翼之稱的久保建英（中）入列。（共同社）

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本國家足球隊主教練森保一今天公布卡達世足參賽名單，有真人版大空翼之稱的久保建英入列。森保一說，他將把日本足球史上最心碎時刻「杜哈悲劇」拋諸腦後，期待得到好結果。

法新社報導，日本將於11月23日在卡達世足分組賽E組首戰對上德國，之後將於11月27日對決哥斯大黎加，接著於12月1日面對西班牙。上述4隊構成的E組也被視為本屆「死亡之組」。

日本的26名國家代表隊名單如下。守門員：權田修一、川島永嗣、丹尼爾．施密特（Daniel Schmidt）。後衛：長友佑都、吉田麻也、富安健洋、酒井宏樹、中山雄太、谷口彰悟、板倉滉、山根視來、伊藤洋輝。

中場：遠藤航、守田英正、田中碧、鎌田大地、伊東純也、三笘薰、南野拓實、相馬勇紀、柴崎岳、久保建英、堂安律。前鋒：前田大然、淺野拓磨、上田綺世。

36歲的長友佑都是連續第4次參加世界盃，擔任隊長的34歲吉田麻也則是第3次。

其中最受矚目為曾在西甲巴塞隆納（簡稱巴薩）青年隊效力、現時效力於西甲皇家社會（Real Sociedad）的年輕球星久保建英，以及現役英超布來頓（Brighton）球員三笘薰。

久保建英現年21歲，在9歲時就受邀加入巴薩拉瑪西亞（La Masia，意為「農舍」）青訓營，他在早熟的職業生涯之初就已有「日本梅西」之稱。

除此之外，久保建英也被視為真人版大空翼。大空翼是日本漫畫「足球小將翼」的主角，在故事中成為首位在巴薩踢球的日本人，所以久保建英得此名號。

日本過去6屆世足皆晉級會內賽，但在1994年於卡達首都杜哈舉行的世足會外賽最後一場時，在最後一分鐘被對手伊拉克進球2比2追平，因為積分之故由南韓及沙烏地阿拉伯晉級，日本因此無緣參加當年的美國世界盃會內賽。日本若贏得該場比賽，原本會是首次晉級世足會內賽。

這場比賽從此成為日本人心中的「杜哈悲劇」，而日本隊這次將重返舊地卡達，但當年也參與這場比賽的森保一表示，他的球隊本月準備走出這個陰影。

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森保一在東京宣布日本國家隊名單後指出：「在我還是現役球員的時代，杜哈是我們世足夢想未能實現之地，有沮喪和悲傷的回憶，但我這次並沒有想到復仇。」

他提及：「我們這次有一群很棒的球員、員工及支持者，我期待帶著他們參加卡達世足，把『杜哈悲劇』變成『杜哈歡喜』，要運用剩下的時間做最完善準備，期待得到令人喜悅的成果。」（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1111101