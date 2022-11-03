世界盃南韓拉警報 孫興慜左眼周遭骨裂動刀

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（中央社倫敦2日綜合外電報導）英超熱刺隊今天表示，陣中南韓前鋒球星孫興慜左眼附近骨裂，將接受手術治療。這將讓他代表南韓踢世界盃足球賽增添變數。

英格蘭超級聯賽（Premier League）托登罕熱刺1日以2比1擊敗馬賽（Marseille），歐洲冠軍聯賽（Champions League）16強門票到手，但孫興慜上半場因傷被迫退場。

熱刺在聲明中說：「我們可以證實的是，孫興慜將接受手術，將左眼周圍骨裂的地方固定。」

「手術後，孫興慜將在我們的醫療人員協助下復健，我們會在適當時間向球迷更新他的狀況。」

至於孫興慜何時能歸隊，熱刺沒給時間表，但他本要代表南韓參加月底登場的2022年卡達世界盃足球賽，南韓本屆世足首戰是24日對烏拉圭，可供養傷的時間已不多。

在歐洲的聯賽及國家隊立下無數戰功的孫興慜既是南韓隊長，也是全韓偶像。

30歲的孫興慜已披106場國家隊戰袍，一共攻進35球，並率南韓在2018年亞運奪金，讓他得以免服兵役。

這次世界盃，南韓在小組賽與葡萄牙、迦納、烏拉圭同在H組。目前看起來，孫興慜已篤定錯過熱刺6日在英超對上利物浦的比賽。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1111103