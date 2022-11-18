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C羅受訪稱高層逼他離隊 曼聯已請律師提告

2022/11/18 21:51（11/18 22:04 更新）
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英國「衛報」報導，英格蘭超級聯賽曼徹斯特聯隊球團已指派律師，控告陣中明星前鋒「C羅」羅納度（圖）違反合約。（圖取自instagram.com/cristiano）
英國「衛報」報導，英格蘭超級聯賽曼徹斯特聯隊球團已指派律師，控告陣中明星前鋒「C羅」羅納度（圖）違反合約。（圖取自instagram.com/cristiano）
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（中央社倫敦18日綜合外電報導）英國「衛報」（The Guardian）報導，英格蘭超級聯賽曼徹斯特聯隊球團已指派律師，控告陣中明星前鋒「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）違反合約。

C羅最近接受英國Talk TV主持人皮爾斯摩根（Piers Morgan）訪問時對曼聯作出一連串指控，包括球團逼他離隊；在他的新生兒於今年4月夭折後，球隊高層缺乏同理心，還有曼聯老闆葛拉瑟（Glazer）家族不在乎球隊，以及總教練滕哈格（Erik ten Hag）不尊重他等。

對此，曼聯球團今天發表聲明指出：「曼聯今晨已採取適當措施，因應羅納度最近接受媒體採訪一事。在這件事情的進展結束之前，我們不會發表進一步評論。」

衛報指出，這意味C羅幾乎確定無法重回曼聯踢球，據悉他已被指示在代表葡萄牙參加卡達世界盃足球賽後，不必回到曼聯在卡林頓（Carrington）的訓練基地。

C羅和曼聯的合約每週價值約50萬英鎊，將於明年7月到期。曼聯事前對於C羅接受採訪完全不知情。

C羅預計於卡達當地時間18日晚間11時抵達杜哈，參加葡萄牙隊19日下午的訓練。（譯者：陳正健/核稿：戴雅真）1111118

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