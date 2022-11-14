C羅大吐苦水 稱遭曼聯背叛

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（中央社曼徹斯特13日綜合外電報導）葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今天在受訪時大爆料，稱他覺得自己遭英超曼聯「背叛」，並稱總教練滕哈格（Erik ten Hag）和其他管理高層正逼他離隊。

法新社報導，在滕哈格5月接掌英格蘭超級聯賽（Premier League）曼徹斯特聯隊（Manchester United）兵符後，生涯5度奪下金球獎（Ballon d'Or）的C羅在球隊中的角色逐漸邊緣化。

上個月一場曼聯2比0擊敗托登罕熱刺（Tottenham Hotspur）的比賽，C羅拒絕替補出賽，因此受到紀律處分，但他近幾週已重新歸隊，並在7天前曼聯1比3敗給艾斯頓維拉（Aston Villa）一役擔任隊長。

不過，C羅在今天球隊2比1擊敗富勒姆（Fulham）的比賽缺席，這是曼聯因為世界盃足球賽而停賽6週前的最後一戰。

C羅在電視節目「皮爾斯摩根不設限 」（Piers Morgan Uncensored）中談到滕哈格時說：「我對他的敬意蕩然無存，因為他沒有對我表示尊重。」

這位37歲球星說：「不只是教頭，還有隊上其他2、3人也是，我覺得遭到背叛。」

當再次被問到，球團高層是否企圖將他趕出球隊時，C羅回答：「是的，我覺得遭背叛，覺得有人不希望我在球隊中，且不只是今年如此，去年也是一樣。」

C羅是在去年8月從義甲尤文圖斯（Juventus）轉會，重回曼聯懷抱。

C羅2003年首度加盟曼聯，當時的教頭是佛格森（Alex Ferguson），那段期間C羅隨隊贏得3次英超冠軍、1座歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）冠軍，並迎來個人首座象徵全球最佳足球員的金球獎。

儘管C羅上個球季在比賽中一共踢進24球，曼聯還是歷經糟糕的一季，在英超排名第6，而且未能獲得參加歐冠盃的資格。

後來就有報導指出，C羅有意在開季前離開曼聯，但始終未能和其他球隊達成共識。

C羅談到他重回曼聯所見到的狀況時說：「自從佛格森離開後，我沒看到球隊有進步，任何事都沒有改變。」

「我希望讓球隊變成最強的，那是我回到曼聯的原因。」

「但球隊內部有些狀況，無助於我們達到曼城（Manchester City）、利物浦（Liverpool）甚至兵工廠（Arsenal）現在的高水準…但在我看來，曼聯應該要是頂尖球隊，但很可惜現在並不是。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1111114