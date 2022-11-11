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聲援伊朗示威 社運人士籲世足球迷場邊齊喊艾米尼

2022/11/11 21:38
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（中央社巴黎11日綜合外電報導）社運人士對本月稍晚前往觀賞2022年卡達世界盃足球賽伊朗出賽的球迷喊話，希望他們在每場比賽第22分鐘時一起呼喊22歲伊朗庫德族女子艾米尼的名字，提醒世人伊朗正發生的事。

法新社報導，艾米尼（Mahsa Amini）9月中旬疑因違反根據伊斯蘭教法對女性的嚴格服裝規定，遭道德警察逮捕，於拘留期間喪命，引發伊朗全國大規模示威，舉國動盪已長達8週。

即使當局血腥鎮壓，示威活動已經從一開始的婦女焚燒穆斯林頭巾和剪髮抗議，演變成為訴求推翻這個伊斯蘭共和國的更廣泛運動。

女權倡議人士希拉加艾（Negin Shiraghaei）呼籲觀眾在本屆世界盃伊朗出賽第22分鐘時高喊艾米尼的名字。

她在推特推文說：「加入我們行列，在本屆世足賽第22分鐘的時候高喊艾米尼名字，提醒世人正在伊朗發生的事。」

出身伊朗的紐約社運人士阿琳娜嘉德（Masih Alinejad）提倡反對強制戴頭巾，她也對世足賽球迷提出相同呼籲。

阿琳娜嘉德推文說：「幫助我們，讓#馬沙．艾米尼以及我們對抗殘暴政權的奮鬥名垂千古。世足賽每場比賽第22分鐘高喊#馬沙．艾米尼。」

本屆世足賽將於11月20日登場，伊朗排定於21、25、29日分別出戰英格蘭、威爾斯和美國。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真 ）1111111

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