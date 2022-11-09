伊朗記者報導艾米尼之死遭控危害國安 最重關5年

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡9日專電）伊朗記者哈梅迪及穆哈瑪迪分別揭開艾米尼之死及後續抗議。伊朗司法部門表示，兩人被控「串通危害國安及宣傳反對伊斯蘭共和國」。根據伊朗刑法，兩人最高可能面臨5年徒刑。

伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾，被宗教警察逮捕，並於9月16日在羈押期間喪生，引爆伊朗各地抗議活動。女記者哈梅迪（Niloofar Hamedi）及穆哈瑪迪（Elaheh Mohammadi）報導艾米尼的案件後就被拘留至今。

報導中東新聞的Al-Monitor網站指出，司法部門發言人塞塔耶希（Masoud Setayeshi）昨天在首都德黑蘭舉行的記者會上表示：「他們案件的裁決已接近最後階段」，但未具體說明是否將公開這兩名記者的訴訟過程。

根據伊朗刑法及過去被控相同罪名的政治異議者案例，一旦被定罪，這兩人可能面臨最高5年徒刑。

揭開艾米尼之死的這兩位記者，令伊朗情報單位感到不安。

哈梅迪報導艾米尼陷入昏迷。穆哈瑪迪則因採訪艾米尼家鄉庫德斯坦省（Kurdistan）城市薩蓋茲（Saqqez）舉行的葬禮被捕。薩蓋茲率先爆發抗議潮，愈演愈烈，並迅速演變為全國性動亂。

伊朗政府情治單位和革命衛隊（Revolutionary Guards）的情治部門10月發表聯合聲明指控，兩名記者受過美國中央情報局（CIA）訓練。聲明一出，立即在伊朗新聞界掀起一波譴責聲浪。

伊朗如今面臨1979年伊斯蘭共和國成立以來，延燒最久的街頭抗議行動。示威民眾公開呼籲推翻執政機構及最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。根據總部位於海外的伊朗「人權行動者新聞通訊社」（HRANA），包括50名兒童在內的321名抗議人士，死於鎮暴警察及民兵組織巴斯杰（Basij）之手。

伊朗政府否認指控，發言人賈赫羅米（Ali Bahadori Jahromi）近日稱，「如果警察要動用實彈對付示威人士，是輕而易舉的」。街頭青年不是敵人，而是「我們犯了錯的孩子」。

伊朗抗議浪潮未歇，據報導，近1萬5000人被捕，政府鎮壓範圍遠遠超出街頭抗議活動，已擴及在牆上噴塗標語、口號的人。半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）指出，伊朗伊斯蘭革命衛隊秘密情報人員已出動無人機識別抗議人士，並在南部城鎮逮捕其中一群示威民眾。

隨著伊朗女性陸續公開自己在德黑蘭及其他城市不戴頭巾散步的影片，類似的反抗行為也在他處發生。伊朗直排輪國家隊女選手馬達尼（Niloufar Mardani）6日赴土耳其比賽獲得金牌，上台領獎時即未戴頭巾。

馬達尼這番舉動被認為違反伊朗體育法規中對於女性運動員參與國內外賽事的嚴格頭巾守則，伊朗體育部也發聲明表達「不認同」，並稱馬達尼未經授權參與賽事，指她不是這次出賽的國家隊成員之一。

馬達尼未戴頭巾領獎，並非伊朗女運動員首次在外「違規」。伊朗女子競技攀岩好手雷卡比（Elnaz Rekabi）10月在韓國出賽時，便未包頭巾。

極富盛名的伊朗夏立夫理工大學（Sharif University of Technology）一直處於抗議活動最前沿。10月時，數十名學生被便衣民兵組織蒙面帶走。即使如此，校內學生及教授8日舉行大規模靜坐，高唱示威人士近期傳頌的歌曲「為什麼要離開？留下來奪回（祖國）」。

伊朗其他大學也舉行類似集會，抗議團體呼籲全國追念9月「血腥星期5」。據報導，「血腥星期5」事件發生於伊朗東部貧困城市薩赫丹（Zahedan），當時約100人被政府軍槍殺。

伊朗發生大規模示威以來，貨幣里亞爾（Rial）兌美元匯率暴跌至伊朗史上最低紀錄。貨幣狂瀉，與在全國抗議下恢復伊朗核協議的前景更是環環相扣。伊朗方雖盼望核協議可緩解制裁痛感，甚至帶來一筆意外之財，但是美國官員已宣布，他們將重點放在暴亂上，而不是在這項協議上「浪費我們的時間」。

伊朗中央銀行則表示，外匯市場將於「未來幾天」內恢復穩定。

民眾對政府鎮壓的憤怒、對經濟狀況不滿，加上里亞爾又貶值，如今網路上廣傳一張照片，內容可見德黑蘭市中心一名抗議人士舉著標示里亞爾幣值的海報，上頭寫道：「有人聽見我的心聲嗎？我是死是活，重要嗎？」（編輯：周永捷）1111109