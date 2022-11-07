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艾米尼之死第8週 伊朗議員籲以牙還牙整飭暴亂

2022/11/7 10:56
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（中央社德黑蘭6日綜合外電報導）伊朗絕大多數國會議員今天要求當局在面對「真主阿拉的敵人」時，應該「以眼還眼」採取報復性司法行動。

法新社報導，伊朗290名國會議員中，有227人批准這項聲明；值此之際，22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死抗議活動進入第8週。

艾米尼被指違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭德黑蘭宗教警察逮捕後，9月中旬在拘留期間死亡，引爆民眾怒火，掀起伊朗近年來最大的抗議浪潮。

伊朗當局將抗議活動描述為暴動。

這些議員說，對於那些「以刀刃武器和槍枝傷害人民生命和財產」的人，官員「必須採行以眼還眼的法律行動」。

他們還敦促司法當局「果斷處理這些犯罪行為者，並將所有煽動暴亂的人繩之以法，包括某些政治人物」。

今天稍早，官方媒體和伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）表示，4名伊朗警察和1名「恐怖分子」死於不同事件中。

伊朗社會動亂擴散，在與巴基斯坦和阿富汗接壤的希斯坦-俾路支省（Sistan-Baluchistan）也發生衝突，據稱當地一名少女遭一名警察局長強暴而引發暴亂。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1111107

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