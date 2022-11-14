伊朗鎮壓示威釀數百死 聯合國將召開緊急人權會議

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伊朗女子艾米尼9月在警察拘押期間身亡，引發全國示威，伊朗政府殘暴鎮壓，導致數百人死亡。圖為9月21日民眾在伊朗首都德黑蘭街頭抗議。（美聯社）

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（中央社日內瓦14日綜合外電報導）伊朗政府殘暴鎮壓大規模示威，導致數百人死亡，聯合國人權理事會今天宣布，本月將就伊朗問題召開緊急會議。此外，歐盟也將就上述鎮壓對伊朗擴大制裁。

法新社報導，聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council, UNHRC）指出，將於11月24日針對伊朗「人權情況惡化」召開特別會議。

德國及冰島駐日內瓦聯合國總部大使11日晚間曾提出要求，希望召開此一會議。

伊朗庫德族22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）被控違反基於伊斯蘭教律法（Sharia law）的嚴格女性著裝規定被捕，在拘留期間死亡，之後引發長達8週的示威。

根據總部設於挪威首都奧斯陸的「伊朗人權」（Iran Human Rights, IHR）組織，伊朗當局鎮壓期間至少有326人遭到殺害。

此外，歐洲聯盟（EU）今天也將在制裁黑名單中增列約30位伊朗高階官員及政府機構，以回應當局加強鎮壓撼動伊朗的示威。

歐盟外長正在布魯塞爾開會，預計將批准擴大制裁伊朗的措施。不久之前，伊朗當局才公布針對這些示威的首件死刑判決。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1111114