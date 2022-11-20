獲摩洛哥影展最大獎 伊朗導演：獻給伊朗所有女性

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（中央社馬拉喀什19日綜合外電報導）伊朗導演迪赫柯第憑藉處女作「謝姆隆故事」今晚在摩洛哥馬拉喀什國際影展獲得最大獎金星獎（Etoile d'Or），並將這座獎獻給「伊朗所有女性」。

法新社報導，「謝姆隆故事」（A Tale of Shemroon，暫譯）探討住在德黑蘭以北謝姆隆（Shemroon）一名伊朗年輕人的生活，他在試圖透過與德黑蘭富有青年的關係輕鬆賺錢的同時，卻捲入毒品交易。

迪赫柯第（Emad Aleebrahim Dehkordi）說：「我想向所有為重新獲得做自己的自由而犧牲生命的人致敬。」他指的是今年9月間22歲伊朗庫德族女子艾米尼 (Mahsa Amini) 喪生所引發的伊朗全國各地示威抗議。

43歲的迪赫柯第說：「我將這座獎獻給伊朗所有女性，以及冒著生命危險爭取自由的年輕一代。」

總部設在挪威的伊朗人權（Iran Human Rights）組織今天發布的新報告顯示，伊朗當局對艾米尼之死抗議活動的鎮壓，至今已造成至少378人死亡。

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馬拉喀什國際影展由曾獲奧斯卡獎的義大利導演保羅索倫提諾（Paolo Sorrentino）擔任主席，評審團成員則有法國演員塔哈拉辛（Tahar Rahim）、黎巴嫩導演娜迪拉巴基（Nadine Labaki）和德裔美籍演員黛安克魯格（Diane Kruger），他們將最佳導演獎頒給拍攝劇情片「雷霆」（Thunder，暫譯）的瑞士導演賈基耶（Carmen Jaquier）。

影展閉幕式向勇於突破框架的百變女王、英國女演員蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）致敬，她在2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的最後一屆影展擔任評審團主席。（譯者：陳昱婷/核稿：楊明暐）1111120