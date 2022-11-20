大空翼都老了 快來認識新生代5大足球小將 為2022世足暖場

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日本綜藝節目日前舉辦體育大學生心目中最強體育漫畫，足球界榜首是小林有吾創作的「青之蘆葦」（左），長期連載、橫跨不同世代且風靡全球的「足球小將翼」（右）獲第9名。（左圖取自twitter.com/aoashi_pr，右圖取自twitter.com/tsubasa_news）

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（中央社網站）日本次文化吸引全球粉絲關注，體育主題動漫青春熱血，一向備受喜愛，除了讓門外漢讀者快速看懂規則，更重要的是見證主角們為追求更好的成績努力不懈，隊友、對手在激昂對決中孕育的可貴情誼，也是運動動漫引人入勝之處。

日本綜藝節目JUNK SPORTS日前訪問國內逾1300名體育大學生，讓他們從2100部作品選出心目中最強體育漫畫，票選結果由「排球少年」拔得頭籌，「灌籃高手、「棒球大聯盟」位列2、3名，「影子籃球員」「鑽石王牌」分居4、5名。

今年的話題焦點足球在這份排名獨占第6至第10名，「足球界榜首」是小林有吾創作的「青之蘆葦」，「BLUE LOCK藍色監獄」「閃電十一人」也都榜上有名，長期連載、橫跨不同世代且風靡全球的「足球小將翼」拿到第9名。

青之蘆葦

作者：小林有吾（2015年起連載）

「青之蘆葦」在日本大學生最強體育漫畫票選中名列第6。（圖取自twitter.com/aoashiofficial）

住在愛媛縣的初中3年級生青井葦人擁有特殊足球天賦，可以俯瞰球場掌握比賽動態，但直爽性格讓他遭遇許多挫折，青之蘆葦以日本青年盃J聯賽作背景，講述青井葦人和夥伴們克服種種挫折，從前鋒改踢後衛並從中成長的故事，在票選中名列第6。今年春季推出的動畫可於Disney+線上觀看。

BLUE LOCK藍色監獄

作者：金城宗幸／繪者：野村優介（2018年起連載）

「BLUE LOCK藍色監獄」在日本大學生最強體育漫畫票選中名列第7。（圖取自twitter.com/BLUELOCK_PR）

BLUE LOCK藍色監獄不同於一般少年漫畫以友情為主題，講述日本在2018年世界盃足球賽止步16強賽，為了提升戰力，足球聯盟號召300名打前鋒的高中生，在「藍色監獄」進行殘酷閉門訓練，即使犧牲299人的前途，也要打造出一位獨一無二、崇尚「利己主義」的世界級最強前鋒，以獨特世界觀拿下票選第7名。今年動畫搭上世足話題於10月起播映，可在巴哈姆特動畫瘋及Netflix觀看。

閃電十一人

作者：藪野展也（2008年起連載）

「閃電十一人」在日本大學生最強體育漫畫票選中名列第8。（圖取自小學館網頁csbs.shogakukan.co.jp）

閃電十一人位列票選第8名，故事由角色扮演遊戲改編，講述雷門中學足球隊原來是一個僅有7人的弱隊，在主角圓堂守努力不懈下，團隊備受鼓舞，一路克服諸多困難，漸漸獲得大眾認可，並奪下世界冠軍的熱血故事。2008年也推出改編動畫，可於愛奇藝觀看。

足球小將翼

作者：高橋楊一（1981年起連載）

「足球小將翼」在日本大學生最強體育漫畫票選中名列第9。（圖取自足球小將翼網頁ball-ha-tomodachi.com）

受到全球讀者歡迎的足球小將翼獲得票選第9名，粉絲們共同見證大空翼從小學六年級到步入職業足壇，「足球是我的朋友」、「踢出毫無保留的足球」、「真正的比賽現在才開始」等經典台詞也常被引用，4部長篇分別為小學、中學、歐洲與進軍奧運的成長故事。作品於1983年動畫化，最新改編作2018年播映，friDay影音、Hami Video、LiTV 線上影視、myVideo、巴哈姆特動畫瘋等串流管道皆可觀看。

Days（又譯足球宅男）

作者：安田剛士（2013年起連載，2021年完結後再推續篇）

「Days」在日本大學生最強體育漫畫票選中名列第10。（圖取自講談社網頁kc.kodansha.co.jp）

Days講述高一新生柄本盡司與同校性格古怪的足球天才風間陣相遇，在足球隊交盪出的熱血故事。柄本盡司資質平庸沒有特殊才能，但性格積極進取，凡事總是拿出滿腔熱情全力以赴，奮戰精神也經常影響身邊的人，青春少年成長紀錄拿下票選第10名。改編動畫2016年在日本首播，巴哈姆特動畫瘋2021年上架。

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