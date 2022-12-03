世足16強出爐 荷蘭對美國率先開踢 淘汰賽賽程一次掌握

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（中央社網站）2022卡達世界盃足球賽小組賽在台灣時間12月3日凌晨告一段落，16強隊伍全數出爐，接下來將進入淘汰賽，首戰荷蘭對美國將在台灣時間3日晚間11時登場，以下整理16強淘汰賽賽程表，並回顧小組賽概況：

本屆世足小組賽驚奇連連。日本爆冷擊敗德國、西班牙強勢晉級；南韓在傷停補時階段進球扳倒葡萄牙，驚險搶下16強門票。曾在世足拿下冠軍的德國與上屆季軍比利時，本屆都止步小組賽，直接打包回家，接下來的16強賽是否會再爆冷門？球是圓的，誰都不敢預測。

荷蘭對美國

荷蘭在小組賽踢倒卡達與塞內加爾，並與厄瓜多踢平，2勝1和拿下7點積分，以小組賽第一之姿晉級。美國隊則是靠著在與伊朗世仇之戰中，以1分險勝，搶下小組第2位置。

阿根廷對澳洲

足球巨星梅西所在的阿根廷隊雖然首戰面對沙烏地阿拉伯爆冷吞敗，所幸後面對上墨西哥、波蘭表現回神，以2勝1敗拿下C組第1。他們的對手澳洲隊也在首戰不敵法國，但後面接連打敗突尼西亞及丹麥，同樣以2勝1敗拿下D組第2晉級。

法國對波蘭

法國隊本屆力拚衛冕，從小組賽就展現出強勁的氣勢，連續踢倒澳洲與丹麥，成為本屆最早晉級16強的隊伍。波蘭隊到第2戰時雖然拿下1勝1和，可最終戰輸給阿根廷險些遭到淘汰，還好淨進球數0贏過墨西哥-1，驚險拿到16強賽門票。

英格蘭對塞內加爾

B組第1名英格蘭隊在首戰以6比2壓倒性比分贏了伊朗，雖然第2場對上美國踢和無法提前晉級，但仍不減其氣勢，最終戰擊退威爾斯，共拿下7點積分進軍16強。塞內加爾前2場結束後戰績為1勝1敗，最終戰擊退厄瓜多，拿下關鍵的3點積分，反超厄瓜多以小組第2名晉級。

日本對克羅埃西亞

日本在本屆「死亡之組」E組爆冷踢倒「無敵艦隊」西班牙與2014年冠軍隊德國，以2勝1敗取得小組第1成績。克羅埃西亞則在小組賽拿下1勝2和，與比利時以1分之差搶下F組小組第2的位置。

巴西對南韓

奪冠熱門「森巴軍團」巴西接連踢贏瑞士及塞爾維亞，在小組賽第2戰就確定晉級。韓國隊則一度處於淘汰邊緣，小組賽第2戰結束後1和1敗，僅拿到1分，所幸最終戰扳倒葡萄牙，總進球數也優於烏拉圭，有驚無險搶搭晉級末班車。

摩洛哥對西班牙

摩洛哥本屆表現不俗，扳倒上屆季軍比利時為他們拿下關鍵3分，讓摩洛哥以小組第1之姿晉級。對手西班牙在小組賽首戰7比0血洗哥斯大黎加，淨進球數大幅領先德國讓他們得以晉級，也讓德國含淚揮別世界盃。

葡萄牙對瑞士

C羅所在的葡萄牙隊在小組賽H組賽事中，接連擊退烏拉圭及迦納，第2戰踢完就確定取得晉級門票。瑞士在小組賽第2戰後，晉級態勢仍未明朗，對手喀麥隆也在最終戰中擊倒巴西，所幸瑞士最終取勝，拿下H組小組第2。

（編輯：林傑立）1111203