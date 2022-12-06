卡達世界盃首場PK大戰 克羅埃西亞3比1勝日本晉8強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北6日電）卡達世界盃足球賽16強賽今天出現首場PK大戰，克羅埃西亞與日本在正規賽1比1平手，延長賽雙方都未能破門，最終克羅埃西亞在PK大戰以3比1勝出，晉級8強。

日本於今年卡達世界盃E組小組賽靠著擊敗歐洲勁旅德國、西班牙，拿下分組龍頭，隊史第4度叩關16強淘汰賽，今天16強賽出戰上屆亞軍、F組第2名的克羅埃西亞，日本將力拚隊史首張8強門票。

日本上半場前段攻勢儘管屢遭克羅埃西亞阻斷，但在第43分鐘獲得角球機會，日本選擇開短球，堂安律右路傳中，在門前陷入混亂之際，前田大然射門破網，日本隊取得1比0領先。

克羅埃西亞下半場展開反擊，柏瑞斯奇（Ivan Perisic）第55分鐘接獲隊友傳球後頭錘破門，扳平比分。

雙方一路僵持至延長賽，都未能突破僵局，進入PK大戰後，日本隊前2點南野拓實、三笘薰射門都被克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）猜到方向擋下，直到第3點淺野拓磨才踢進，但第4點吉田麻也射門，再度被門將擋下，利瓦科維奇奮力撲下日本隊3球也成為比賽勝負關鍵。

克羅埃西亞前2點瓦拉西琪（Nikola Vlasic）、布羅佐維奇（Marcelo Brozovic）都順利將球送入球門，第3點利瓦雅（Marko Livaja）踢中門柱，而第4點帕薩利奇（Mario Pasalic）只要踢進就能勝出，而他也把握機會進球，最終克羅埃西亞PK大戰以3比1勝出。

克羅埃西亞晉級8強後，下一戰將在台灣時間12月9日晚間11時登場，將出戰巴西與韓國之間的勝方。（編輯：陳彥鈞）1111206