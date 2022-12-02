日本世足爆冷擊敗西班牙 球評讚不可思議：持球率14%還能贏

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日本在世界盃小組賽最後一戰，以2比1逆轉勝歐洲足球強權西班牙，日本隊賽後在場上激動慶祝。（美聯社）

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（中央社記者龍柏安台北2日電）日本在世界盃小組賽最後一戰，以2比1逆轉勝歐洲足球強權西班牙，並榮登分組第一，前台灣男足助理教練方靖仁直言：「日本踢出一場不可思議的比賽。」

2022卡達世界盃E組賽事高潮迭起，日本在首役先以2比1後來居上踢倒德國，又在封關戰撂倒「無敵艦隊」西班牙，方靖仁直言，日本全場持球率僅14%，在持球率這麼低的前提下還能贏球，本身就是不可思議的事。

方靖仁表示，這場賽前西班牙一隻腳已踏進16強內，此役他們沒有必勝壓力，只要踢平就能晉級，另一方面，「以現實面來看，西班牙若以分組第二晉級對他們更有優勢，既避開了巴西、阿根廷等強隊，也少了德國這個勁敵」。

日本中場三笘薰（圖）在底線出界前，把球救起妙傳至門前，讓田中碧攻進第2球，這一球是否出界也引發外界討論。（美聯社）

至於日本在第51分鐘，日本中場三笘薰在底線出界前，把球救起妙傳至門前，讓田中碧攻進第2球，這一球是否出界也引發外界討論，因為若以重播畫面來看，這球似乎已經出界，但透過影像助理裁判（VAR）檢視，卻認定球在界內、進球有效。

對於這個判決，方靖仁表示：「若以我個人來看，真的感覺這球是出界了。」

方靖仁強調，足球導入VAR的目的，是希望減少誤判、確保公平性，但VAR讓比賽節奏變得破碎，裁判執法也趨於保守，「因為只要攸關進球，VAR就能介入，且一旦出現任何爭議，裁判只要交給VAR就可免除責任與輿論壓力，今年一些爭議判決，也都與VAR有關」。（編輯：張芷瑄）1111202