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球評：克羅埃西亞、比利時勢均力敵都無法有效突破

2022/12/2 01:37（12/2 10:26 更新）
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克羅埃西亞（白衣）在卡達世界盃足球賽小組賽最終戰與比利時（紅衣）以0比0握手言和，球評呂桂花表示，兩隊實力勢均力敵，但都無法在最後有效突破。（美聯社）
克羅埃西亞（白衣）在卡達世界盃足球賽小組賽最終戰與比利時（紅衣）以0比0握手言和，球評呂桂花表示，兩隊實力勢均力敵，但都無法在最後有效突破。（美聯社）
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（中央社記者黃巧雯台北2日電）克羅埃西亞今天在卡達世界盃足球賽小組賽最終戰與比利時以0比0握手言和，球評呂桂花表示，兩隊實力勢均力敵，但都無法在最後有效突破。

卡達世界盃足球賽F組小組賽前2戰結束，上屆亞軍克羅埃西亞、摩洛哥積分同為4分，比利時積分為3分，克羅埃西亞與上屆季軍比利時在小組賽最終戰碰頭，克羅埃西亞踢和就有望晉級，而比利時必須搶勝，才有機會能躋身16強。

比利時當家前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）今天在第60、61分鐘射門機會都未能把握，第90分鐘隊友從右路傳中給在門前盧卡庫，再次錯過破門機會，最終兩隊就以0比0言和，由於另一場摩洛哥以2比1扳倒加拿大，F組最終由克羅埃西亞、摩洛哥晉級。

台體大體育學系副教授、台中藍鯨總教練呂桂花表示，克羅埃西亞開賽後相當積極，大多透過左邊推進，帶給比利時滿大壓力，而比利時在搶到球後，想要趕快做些反擊，但往往都被克羅埃西亞阻止。

呂桂花指出，兩隊實力勢均力敵，但都沒辦法在最後有效突破，而比賽關鍵就是不能出現失誤，以及看誰能把握機會。

儘管比利時此役不少換邊的攻勢，但呂桂花認為，若僅傳球、控球，不太容易有效突破，比利時前線可能需要盤球能力強的球員，可以帶球突破或吸引對手集結，「對手一集結後，一定有空間出現，再來有效利用這個空間，可能會更好一點」。（編輯：楊昭彥）1111202

#克羅埃西亞
#呂桂花
#比利時
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