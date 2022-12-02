屢屢錯失進球機會 盧卡庫未能成為比利時救世主

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比利時在卡達世足賽F組小組賽最終戰對上克羅埃西亞，下半場換上王牌前鋒盧卡庫，雖帶給克羅埃西亞龐大壓力，但最終未能幫助比利時得勝。（美聯社）

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（中央社記者龍柏安台北2日電）比利時在下半場，把晉級與否的希望，重壓在受傷的王牌前鋒盧卡庫身上，他讓球隊和球迷彷彿看到勝利的曙光，可惜最後卻未能迎來他們想要的勝利與結局。

2022卡達世界盃足球賽1日進行F組關鍵戰役，上屆亞軍克羅埃西亞和比利時全場纏鬥90分鐘，最終雙方以0比0握手言和，克羅埃西亞驚險摘下晉級門票，而比利時則提前和這場全球足壇盛宴揮手說再見。

賽前比利時以1勝、1負在F組名列第3，此役他們只有贏球才能出線晉級，比利時上半場幾乎被對手壓著打，下半場他們換上賽前右腿拉傷的王牌前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku），他也的確展現強大破壞力，多次兵臨城下帶給「格子軍團」龐大的壓力和恐懼。

可惜的是，盧卡庫全場至少錯過3次絕佳進球機會，包括在第60分鐘起腳中柱，2分鐘後他又在門前頭錘攻門，卻把球頂出球門上方。

比賽結束前，盧卡庫又在門前接獲隊友妙傳，這回自家人的傳球不僅繞過了克羅埃西亞的門將，甚至還穿越防守球員攔阻，沒想到球竟打在盧卡庫的身上，反彈後軟弱地滾向球門，讓對方有驚無險化解危機。

比賽結束後，盧卡庫走下球場，回到休息區後他用拳頭打爆板凳席後方擋風的透明壓克力板，藉此宣洩球隊被淘汰的失望與憤怒。

盧卡庫的沮喪並不難理解，因為4年前俄羅斯世界盃他包辦4顆進球，在進球排行榜上僅次踢進6球的金靴獎得主、英格蘭名將凱恩（Harry Kane），今年他帶傷硬撐，不僅沒能幫助球隊進球，甚至在關鍵戰役屢屢錯過絕佳攻門機會，讓他成了最失意的傷心人。（編輯：楊昭彥）1111202