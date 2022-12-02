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世界盃比利時悲情出局 克羅埃西亞驚險晉級16強

2022/12/2 01:05（12/2 10:27 更新）
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克羅埃西亞「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）與隊友慶祝擊敗比利時。（美聯社）
克羅埃西亞「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）與隊友慶祝擊敗比利時。（美聯社）
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（中央社記者龍柏安台北2日電）上屆世界盃雙雙殺進4強的歐洲勁旅克羅埃西亞與比利時，今天在小組賽最後一戰雙方以0比0踢平，克羅埃西亞驚險拿下16強入場券，而上屆季軍的比利時則悲情遭到淘汰。

2022卡達世界盃足球賽今天進行小組賽F組的「封關戰」，賽前以1勝1和暫居龍頭的克羅埃西亞，今天只要踢平，就可晉級淘汰賽，反觀比利時則沒有退路，只有贏球才能確保晉級。

近況火燙的克羅埃西亞，賽前他們在國際賽連8戰未嘗敗績，且自2020歐洲盃迄今，他們在最近18場出賽僅吞下1敗，那一敗正是出自歐洲「紅魔」比利時的傑作。

因此今天開賽後，克羅埃西亞沒打算「求和」，開賽後短短11秒就展開第1波進攻射門，前2分鐘就組織3波攻勢，雖沒能成功破門，卻帶給比利時極大防守壓力。

比賽進行至第16分鐘，比利時中場卡拉斯柯（Yannick Carrasco）禁區內犯規，裁判也給了克羅埃西亞12碼罰球機會，不料透過影像助理裁判（VAR）重新審閱後，確認「格子軍團」越位，因此12碼罰球也遭沒收，讓克羅埃西亞錯過先馳得點的好機會。

上半場處於下風的比利時，下半場換上大腿拉傷的當家前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku），他上場後也的確起到活化球隊攻勢作用，可惜第60分鐘他先是起腳射中右邊門柱，2分鐘後他又在門前頭錘強攻，卻把球頂飛出球門外，錯失兩次絕佳進球機會。

世界排名第2的比利時，在4年前俄羅斯世界盃拿下季軍，寫下隊史在世界盃的最佳成績，2014巴西世界盃他們則是闖進8強，今年他們意外在小組賽提前出局，也是近3屆來首次無緣淘汰賽。（編輯：楊昭彥）1111202

世界盃足球賽上屆季軍的比利時慘遭淘汰，無緣晉級16強，守門員庫特華（前）與隊友難掩失望。（美聯社）
世界盃足球賽上屆季軍的比利時慘遭淘汰，無緣晉級16強，守門員庫特華（前）與隊友難掩失望。（美聯社）
#盧卡庫
#克羅埃西亞
#比利時
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