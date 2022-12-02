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世足摩洛哥2比1勝加拿大 與克羅埃西亞晉級16強

2022/12/2 02:30（12/2 10:25 更新）
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摩洛哥（白衣）1日在世界盃F組小組賽2比1踢贏加拿大（紅衣），以分組第一之姿風光晉級2022年卡達世界盃足球賽16強。（圖）
摩洛哥（白衣）1日在世界盃F組小組賽2比1踢贏加拿大（紅衣），以分組第一之姿風光晉級2022年卡達世界盃足球賽16強。（圖）
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（中央社杜哈1日綜合外電報導）摩洛哥今天在世界盃F組小組賽雖然出現一記烏龍球，仍以2比1踢贏加拿大，以分組第一之姿風光晉級2022年卡達世界盃足球賽16強，F組另一張門票則由克羅埃西亞拿下。

F組小組賽最終戰在台灣時間1日晚間11時開踢，由摩洛哥對戰加拿大，上屆亞軍克羅埃西亞則是同步與比利時交手。

摩洛哥今天對上已提前遭到淘汰的加拿大，開賽後4分鐘就由齊耶赫（Hakim Ziyech）先馳得點。上半場第23分鐘，恩納斯里（Youssef En-Nesyri）靠哈基米（Achraf Hakimi）的絕佳長傳再下一城。

不料到了比賽第40分鐘，摩洛哥後衛阿蓋德（Nayef Aguerd）伸腳阻擋加拿大傳中球，球卻剛好形成折射入網，成為本屆世足第一顆烏龍球。

下半場兩隊均無建樹，終場摩洛哥就以2比1勝出，睽違36年、史上第2度晉級淘汰賽。摩洛哥在1986年墨西哥世足賽，成為第一支從小組賽脫穎而出的非洲球隊。

摩洛哥今天以2勝1和、積分7分拿下分組第一，克羅埃西亞1勝2和、積分5分，為分組第二，雙雙晉級16強。兩隊接下來將於淘汰賽階段分別對上E組第二和第一。

E組2場賽事將於台灣時間2日凌晨3時同時進行，由西班牙對戰日本，德國對決哥斯大黎加。

E組被視為本屆世界盃「死亡之組」，目前都保有叩關16強機會，要待小組賽踢完後才能確定誰能晉級，目前以握有4分積分的西班牙最具優勢。（譯者：楊昭彥）1111202

#摩洛哥
#克羅埃西亞
#加拿大
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