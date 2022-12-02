日本爆冷勝西班牙晉級世足16強 德國止步小組賽

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卡達世界盃於台灣時間2日凌晨進行E組小組賽最後兩場賽事，日本（圖）以2比1爆冷擊敗西班牙，成功晉級16強。（美聯社）

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（中央社杜哈1日綜合外電報導）卡達世界盃於台灣時間2日凌晨進行E組小組賽最後兩場賽事，日本以2比1爆冷擊敗西班牙，成功晉級16強，西班牙與德國積分相同，但在淨勝球取勝，使德國連2屆世足止步小組賽。

E組被視為本屆世界盃「死亡之組」，其中西班牙與德國分別在2010年與2014年世足奪冠。組內4隊今天賽前都保有叩關16強機會。

日本首戰以2比1爆冷擊敗德國後，第2戰以0比1不敵哥斯大黎加，今天的最終戰對上強敵西班牙。上半場第12分鐘，莫拉塔（Alvaro Morata）在門前頭錘破網，西班牙1比0暫時領先。

但日本隊下半場上演逆轉，堂安律、田中碧相繼在48分鐘和51分鐘進球，終場就以2比1力克西班牙「無敵艦隊」。

德國對哥斯大黎加一役方面，上半場第10分鐘，格納布里（Serge Gnabry）率先以頭錘進球，德國1比0領先。

下半場第58分鐘，哥斯大黎加的提黑達（Yeltsin Tejeda）先進一球扳平比分，接著再靠瓦爾加斯（Juan Pablo Vargas）進球逆轉德國，但這球隨後被判為烏龍球。

不過德國接著又靠哈斐瓷（Kai Havertz）梅開二度反超哥斯大黎加，到了下半場第89分鐘，菲爾克魯格（Niclas Fuellbrug）再進一球，助德國隊擴大領先至4比2並奪下勝利，然而最後仍與16強無緣。

德國隊（圖）台灣時間2日凌晨對上哥斯大黎加，最終雖以4比2拿下勝利，仍與16強無緣。（美聯社）

哥斯大黎加對德國這一役由法籍的弗拉帕（Stephanie Frappart）擔任主裁判，同為女性的貝克（Neuza Back）與狄亞士（Karen Diaz）為助理裁判，是男子世界盃史上首度執法裁判全為女性。

今天比賽結束後，日本以2勝1負、積分6分，以分組第一之姿晉級。哥斯大黎加則以1勝2負、積分3分墊底。

西班牙與德國的戰績都是1勝1和1負，積分皆為4分，但淨勝球方面西班牙為6，德國為1，由西班牙拿下E組第二張晉級門票。

在16強賽方面，E組第一日本將於台灣時間12月5日晚間11時對上F組第二克羅埃西亞，E組第二西班牙則將於12月6日晚間11時面對F組龍頭摩洛哥。（譯者：楊昭彥）1111202