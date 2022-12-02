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德國連兩屆世界盃無緣晉級 穆勒稱痛苦難以言喻

2022/12/2 08:53（12/2 10:13 更新）
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德國2日雖在小組賽擊敗哥斯大黎加，仍挽回不了連兩屆世界盃在小組賽後出局的命運，也讓德國前鋒穆勒（圖）稱那樣的痛苦難以言喻。（美聯社）
德國2日雖在小組賽擊敗哥斯大黎加，仍挽回不了連兩屆世界盃在小組賽後出局的命運，也讓德國前鋒穆勒（圖）稱那樣的痛苦難以言喻。（美聯社）
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（中央社杜哈2日綜合外電報導）2014年巴西世界盃冠軍得主德國，今天雖以4比2擊敗哥斯大黎加，仍挽回不了連兩屆世界盃在小組賽後出局的命運，也讓德國前鋒穆勒稱那樣的痛苦難以言喻。

德國在2014年巴西世界盃決賽，在延長賽以1比0踢倒由梅西（Lionel Messi）率領的阿根廷拿下冠軍。但上屆2018年俄羅斯世界盃，德國卻草草在小組賽後出局，這次2022年卡達世界盃足球賽，他們又再度無緣晉級16強淘汰賽。

在對哥斯大黎加的這場比賽，格納布里（Serge Gnabry）在比賽第10分鐘就先進球，讓德國很快取得領先，接著哈斐瓷（Kai Havertz）獨進兩球， 菲爾克魯格（Niclas Fuellkrug）也在比賽尾聲攻門得手，讓德國最終4比2擊敗哥斯大黎加。

德國贏球後，戰績和西班牙同為1勝1和1負、積分4分，但在比較淨勝球後，讓西班牙以E組第2晉級，德國則是遭到淘汰。

德國前鋒穆勒（Thomas Mueller）說：「這對我們來說，是種難以言喻的痛苦。」

「這是種無能為力的感覺。」

日本後來居上，以2比1擊敗班牙，出乎意料的以2勝1負、積分6分，成為E組龍頭，闖進16強淘汰賽。

這場比賽，莫拉塔（Alvaro Morata）在比賽第11分鐘頭錘建功，讓西班牙很快取得領先，但日本在下半場展開戲劇性反擊。

堂安律、田中碧在下半場接連進球，讓日本如首戰2比1擊敗德國一樣，演出大逆轉戲碼。

進入16強淘汰賽階段後，日本將在5日對上克羅埃西亞；西班牙則將於6日對上摩洛哥。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1111202

#穆勒
#世界盃
#世足
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