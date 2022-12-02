德國連2屆在世足小組賽遭淘汰 教頭坦言不意外

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德國在卡達世界盃分組預賽慘遭淘汰出局，教練佛利克坦言，德國隊在本屆世界盃的進攻效率太差，沒有晉級不意外。（圖取自twitter.com/DFB_Team）

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（中央社記者林育立柏林2日專電）德國在卡達世界盃分組預賽慘遭淘汰出局，連續2屆無緣16強賽，教練佛利克坦言，德國隊在本屆世界盃的進攻效率太差，沒有晉級不意外。

世界盃首戰意外輸給日本的德國，第2場以1比1逼和勁旅西班牙，今天以4比2擊敗哥斯大黎加。

不料E組同一時間舉行的另一場比賽，日本以2比1爆冷擊敗西班牙，讓日本以分組第一晉級。西班牙與德國的戰績同是1勝1和1負，但西班牙的淨勝球為6，德國為1，結果西班牙拿下晉級門票，德國慘遭淘汰。

這是德國2014年奪冠後，連續2屆在小組賽止步，無緣16強。

去年8月執掌國家隊兵符、第一次參加世界盃的教練佛利克（Hansi Flick）表示，不論之前對日本、西班牙或今天的比賽都可發現，德國進攻的效率太差，大好機會沒有把握，球員表現輕率讓對手有機可乘，沒有晉級不意外。

老將穆勒（Thomas Müller）坦承完全沒料到日本會擊敗西班牙，全隊上下現在非常失望，他也不知道接下來該如何是好，暗示自己可能將退出國家隊。

主力中鋒哈斐茨（Kai Havertz）表示，第一場對日本之役，在15分鐘內被進了2球，可說是德國在這次世界盃的最大敗筆，球員都盡力了，可惜還是不夠好。（編輯：高照芬）1111202