世界盃西班牙晉級希望濃 克羅埃西亞摩洛哥比利時3搶2
2022/12/1 12:36（12/1 15:45 更新）
西班牙27日在世足小組賽對決德國，前鋒莫拉塔進球後，開心與隊友慶祝。（美聯社）
（中央社記者黃巧雯台北1日電）卡達世界盃足球賽E、F組小組賽最終戰，將自今晚起至明天凌晨3時陸續登場，E組「死亡之組」4隊都有晉級機會，而F組則形成克羅埃西亞、摩洛哥、比利時「3搶2」的局面。
卡達世界盃足球賽F組小組賽最終戰將在今晚11時開踢，由摩洛哥對戰加拿大，上屆亞軍克羅埃西亞則是同步與比利時交手；E組2場賽事明天凌晨3時也是同時進行，由西班牙對戰日本，德國對決哥斯大黎加。
E組被視為本屆世界盃「死亡之組」，4隊目前都保有叩關16強機會，要待小組賽踢完後才能確定誰能晉級，目前以握有4分積分的西班牙最具優勢，對戰日本只要不敗，就能連2屆挺進淘汰賽。
日本首戰以2比1爆冷擊敗德國後，第2戰以0比1不敵哥斯大黎加，最終戰面對強敵西班牙，輸球就得打包回家；若能勝出，就有望拿下小組第一；一旦踢和，晉級狀況還得視另一場戰況而定。
哥斯大黎加儘管與日本同為3分積分，但因哥斯大黎加首戰大輸西班牙7球，導致淨勝球處於劣勢，哥斯大黎加、德國最終戰都得全力搶勝，若兩隊握手言和，哥斯大黎加得靠著西班牙擊退日本，才有利於晉級。
F組部分，除了加拿大提前淘汰外，克羅埃西亞、 摩洛哥、比利時都有機會進16強，其中克羅埃西亞、 摩洛哥同為4分積分最有利，贏球就篤定晉級；而F組最後兩場比賽若均以和局收場，克羅埃西亞、摩洛哥同樣能攜手前進下一輪，這也將是摩洛哥繼1986年後再度重返16強。
上屆季軍的比利時，目前積分為3分，淨勝球比較上也不利，若想要在小組賽出線，幾乎是已無退路，要獲勝才能掌握晉級主動權；一旦與克羅埃西亞打成平手，還得靠著加拿大大勝摩洛哥才有機會。（編輯：屈享平）1111201
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