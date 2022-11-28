更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉民進黨挫敗 國際反應一次看
政治

九合一選舉民進黨挫敗 國際反應一次看

2022九合一選舉開票結果 縣市長完整當選名單
政治

2022九合一選舉開票結果 縣市長完整當選名單

九合一選舉 各縣市議員完整當選名單
政治

九合一選舉 各縣市議員完整當選名單

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
前進FIFA 2022世足賽
賽事焦點
新聞專題
賽事焦點2/72
首頁 / 運動

世足賽德國1比1踢平西班牙 無敵艦隊4積分E組居首

2022/11/28 06:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜哈27日綜合外電報導）卡達世界盃足球賽E組的德國今天對決「無敵艦隊」西班牙，德國隊靠替補上陣的菲爾克魯格在下半場關鍵射門追平比數，兩隊終場1比1握手言和，目前西班牙以4分積分暫居E組首位。

西班牙與德國今天在上半場互有攻勢，兩隊都有多次射門，但皆沒能成功破網，就以0比0平手進入中場休息。

比賽下半場第62分鐘，西班牙替補前鋒莫拉塔（Alvaro Morata）在禁區接獲隊友艾爾巴（Jordi Alba）傳球並起腳射門，德國隊門將一時無法擋下，西班牙便取得1比0領先。

到了第83分鐘，菲爾克魯格（Niclas Fuellkrug）也在禁區取得進攻機會，以右腳強射破網扳平比數，最終德國與西班牙就以1比1握手言和。

世界盃足球賽E組4隊都已經踢完2場比賽，西班牙以4分積分暫居E組首位，日本與哥斯大黎加都是3分積分，德國則只有1分積分墊底。

世足賽32隊分成8組，每組進行小組循環賽，取分組前2名晉級16強。

西班牙下一場比賽將於台灣時間12月2日凌晨3時迎戰日本，德國下一場比賽也在12月2日凌晨3時對陣哥斯大黎加，屆時將決定進入16強賽的2支隊伍。（譯者：陳彥鈞）1111128

#西班牙
#德國
#菲爾克魯格
莫拉塔
西班牙小組賽開踢在即 7世界盃國腳吹冷氣病倒
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
克拉馬里奇獨進2球 克羅埃西亞4比1踢走加拿大