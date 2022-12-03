被日本擊敗 西班牙教頭：我們潰不成軍進入下半場

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西班牙2日在世足小組賽被日本以2比1擊敗，教頭恩立格（左）賽後受訪表示，雖然西班牙取得晉級，但他一點也不開心。圖為恩立格2日在場邊指導。（美聯社）

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（中央社記者胡家綺馬德里3日專電）西班牙昨天在世足小組賽被日本以2比1擊敗，雖以分組排名第二晉級16強，但球評和球迷皆因輸球而難掩失望。西班牙教頭恩立格賽後憤怒地承認：「我們潰不成軍的進入下半場。」

西班牙昨天在世界盃足球賽分組賽的最後一戰，被日本於下半場逆轉，終場以2比1落敗。好險德國同時以4比2取勝哥斯大黎加，西班牙靠著積分與德國相同，但淨勝球數較高的情況下，終以E組積分第二名晉級16強。

由於日本對戰西班牙、德國對戰哥斯大黎加的兩場賽事在同時間進行，各隊在小組裡的積分高低和排名次序，就隨著比賽態勢領先或持平而隨時變化，球迷的心也每分每秒跟著上上下下。

雖然西班牙在上半場先馳得點攻進1球，但下半場一開場，日本就以迅雷不及掩耳的速度，在6分鐘內連進2球，使西班牙處於落後。同時間，哥斯大黎加攻進第2球，領先了德國1球，導致西班牙積分一度處於出局狀態。好在德國在3分鐘後進球追平比數，小組排名再度洗牌，幫助西班牙重返第二名的位置。

這3分鐘的「出局」，讓西班牙球迷飽受折騰。球迷滿心期待西班牙能突破進球，最後卻因為德國隊的進球，幫助西班牙取得晉級。

對此，西班牙國家報（El País）頭條標題寫道：「德國拯救了西班牙。」並在報導第一句就說：「西班牙欠德國一份人情。」

西班牙教頭恩立格（Luis Enrique）在賽後接受訪問時，對於西班牙的失敗憤怒地表示，雖然西班牙取得晉級，但他一點也不開心，因為他的目標是取勝日本，以分組第一名晉級16強，如此晉級「一點都不值得慶祝」。

恩立格說，他在中場休息時間就警告球員下半場要特別專注，因為日本即將火力全開，但隊伍卻「以潰不成軍的狀態進入下半場」。

他並保證，在球賽進行期間，他並未認知到西班牙曾有3分鐘處於可能被淘汰出局的狀態。即使當時知情，他的任務也不會因此改變，他說：「我不去揣測和算計積分。」

隨著卡達世界盃足球賽開打，恩立格11月在直播平台Twitch上開設起個人頻道，首次成為直播主，毫不保留地與球迷分享賽事評論、以及足球以外的個人生活和意見。一舉成為該平台11月追蹤數成長率最高的直播主，共擁有將近78萬5000名粉絲。

針對西班牙面對日本爆冷吃敗仗，西班牙資深運動主播佩德羅（Josep Pedrerol）在其電視節目中，建議恩立格多專注在足球上、少從事網路直播。他嚴厲批評道，日本給西班牙上了一課，想要贏球，「必須更努力、在球場上多施壓、少做直播」。（編輯：高照芬）1111203