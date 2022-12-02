關鍵球破門前是否已出界？日本世足晉級引熱議
2022/12/2 23:59（12/3 09:12 更新）
日本中場三笘薰（圖）底線救球傳給田中碧破門，但這一球是否早已出界引發討論。（美聯社）
（中央社華盛頓1日綜合外電報導）卡達世足賽日本隊今天以毫米之差踢敗西班牙，4度自分組預賽晉級淘汰賽。但日本第2個進球在賽後引起熱議，即在三笘薰底線救球傳給田中碧破門前，球是否已先出界？
美國有線電視新聞網（CNN）報導，田中碧的攻門破網最初被判無效，因為邊審認定球先出界，但經影像輔助裁判（VAR）檢視後，認定球在界內，進球有效。
這個結果讓藍武士成為死亡E組第一，凌駕在西班牙無敵艦隊和德國坦克之上，出乎會內賽前所有人的預料之外，德國因而被迫打包回家。
有些人對田中碧的進球被判有效感到不可置信，英格蘭前國家隊女將阿魯柯（Eni Aluko）表示，她的瞬間反應是，這球已經出界了。
但國際足球協會理事會（IFAB）在說明比賽規則時指出，球必須是「在地面或空中完全越過底線或邊線」，才算是出界。而據判定，這球在被三笘薰救起之前，其實是壓在底線上，所以不算出界，稍後進球有效。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1111202
田中碧（前）接獲三笘薰傳球後成功破門，幫助日本2比1逆轉勝西班牙。（美聯社）
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