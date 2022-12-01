世界盃格里茲曼進球被沒收 法國不滿提申訴

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法國與突尼西亞在世界盃小組賽最後一戰，法國隊前鋒格里茲曼（右二）在門前撿到球直接起腳破門，成功將比數追成1比1平。（美聯社）

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（中央社記者龍柏安台北1日電）法國與突尼西亞在世界盃小組賽最後一戰，格里茲曼在傷停補時階段門前補射進球，將比數追成1比1平，卻因越位進球遭沒收，法國足協表態會提出申訴，希望恢復格里茲曼的進球。

2022卡達世界盃足球賽D組小組賽最後一戰，昨晚11時開踢，賽前就已提前確定晉級的法國，在保留主力前提下，最終以0比1不敵突尼西亞，吞下本屆世界盃首敗。

比賽結束前的傷停補時最後1分鐘，法國前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann）在門前撿到球直接起腳破門，球隊成功將比賽扳平，比賽時間也隨之結束。

不過此時主審要求雙方球員不要退場，接著透過錄影輔助裁判（VAR）審閱，確定格里茲曼進球前已越位，因此決定將他的進球沒收，也讓法國含恨以0比1落敗。

根據ESPN報導，法國足協認為，裁判引用VAR的程序有誤，他們在聲明中強調：「針對格里茲曼的進球被錯誤的沒收後，我們已寫了申訴函，且申訴必須在比賽結束後24小時內提出。」

法國足協引用規則1.10規定，指出一旦重新恢復進行，VAR就不能介入判決，所以依照規則，當時比賽時間終了的哨音已響，裁判理應不能透過VAR重新審閱進球。

不過事實上，法國提出申訴純粹是為了面子而戰，因為此役他們無論輸還是和，都不影響他們分組龍頭地位，而突尼西亞若從贏球變成和局，也還是位居分組第3。（編輯：張芷瑄）1111201