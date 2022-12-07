2022世足／足球規則圖解 越位與罰球方式一次看懂

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4年一度的世界盃足球賽來了，一日球迷不用怕，基本規則這篇都有。（圖取自Shutterstock圖庫）

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（中央社網站）4年一度的世界盃足球賽又來了，已經踢到8強了，大家都在關注，我只看得懂帥哥、看不懂比賽怎麼辦？黃、紅牌又要幹嘛？越位怎麼看？不用擔心，中央社手繪圖解幫你整理基本足球規則，看完這篇就不怕跟人討論球賽了。我一日球迷，我驕傲！

賽前的球場小知識

⚽足球場長約100公尺

國際賽事的足球場地長度為100公尺至110公尺（110碼至120碼），寬度為64公尺至75公尺（70碼至80碼）。

●中線：於足球場正中央，分隔兩支球隊的半場。

●邊線：足球場的長邊。

●球門線：足球場的短邊，又稱底線，球門立於正中央。

⚽ 足球場上的各種區域

●中圈：開球時使用。

●角球區：位於足球場4個角落，豎立旗杆，攻方會在此區踢出角球（詳見後述出界規定）。

●球門區：守門員若在此區控制球，攻方不可爭奪。球門球也由此區踢出（詳見後述出界規定）。

●罰球區：又稱禁區，守門員可以用手碰球的範圍。

●罰球點：12碼罰球時球放置的位置，又稱12碼點（詳見後述罰球規定）。

●罰球弧：距罰球點10碼範圍、在罰球區外所畫出的圓弧線。

●技術區域：即俗稱的休息區，教練、球隊職員、替補球員等坐在指定的座位觀看球賽。

⚽足球場上有多少人？

●每隊會有11人上場

世界盃足球賽採11人制，其中1人必須是守門員。

每場比賽只能替換5人（若有延長賽，可額外增加1人），被換下場的球員就不能再上場。如果因球員被罰離場或受傷出場等原因導致不足7人時，裁判會判定比賽結束，並判對手獲勝。

●裁判至少4人

每場比賽只有1個主審，他會在場上跑來跑去，以吹哨或手勢做出判決；2位拿著旗子在邊線上來回跑的是邊審（助理裁判），專盯出界球與球員越位狀況；還有負責監督技術區域內教練與球員等工作的第四裁判。

其餘還可增加2位助理裁判（通常在球門邊）、影像助理裁判（利用重播錄影畫面協助裁判）等，但主審有最終決定權。

⚽開球囉

比賽開始前以擲硬幣決定，一方可選上半場進攻的球門，另一方則開球，下半場攻守交換。開球時，非開球的球員必須在中圈以外、己方的半場內。

世足賽制與比賽時間

⚽世足賽制

2022世足賽有32支球隊參賽，賽制分為分組賽與淘汰賽兩個階段。分組賽分成8組，每隊與同組其他3隊各比1場賽，各隊比賽結束後依次以積分、淨球數（進球數減失球數）等7項標準排出順序，每組前2名晉級淘汰賽。

淘汰賽為單場制，輸球就淘汰，僅4強賽的敗者可繼續踢季軍戰。

⚽世足賽一場至少90分鐘

足球賽分上下半場，各45分鐘，中間休息15分鐘。

●平手怎麼辦？

世足分組賽因僅比較組內各隊積分，故可以和局收場。晉級至淘汰賽後，若雙方踢成平手，就會進入30分鐘延長賽。

●延長賽1小時（分組賽無）

延長賽一樣有上下半場，但沒有休息時間。如果還是無法分出勝負，就會進入超刺激的PK戰。

●PK戰（分組賽無）

雙方各派5名球員互踢12碼罰球，進球數較多的一方獲勝。若不分勝負，就會進入驟死戰，只要一隊成功射門而另一隊失誤，比賽就結束，由射進那一隊獲勝。

●補回消耗時間

足球比賽中遇到犯規、球員替換或球員受傷等暫停比賽的情況時，都不會停止計時，而是將這些暫停比賽的時間累計為補時。在表定時間將結束時，場邊的第四裁判會舉牌提醒補時時間。

罰球

足球場上共有3種罰球方式，由重到輕分別是12碼罰球、直接自由球與間接自由球。

⚽12碼罰球

12碼罰球（在中國等地區又稱「點球」）即在離球門12碼外的罰球點罰球，此時除了守方守員門外，其他球員必須撤至罰球區與罰球弧之外。由於12碼罰球進球率非常高，被稱為足球場上的極刑。

●判對手12碼罰球的時機

球員在對方半場的罰球區內觸犯以下規則：

1. 故意用手觸球（在罰球區內的守門員除外）

2. 抓拉、推、衝撞、跳向對手

3. 以身體接觸阻礙對手前進

4. 踢、絆倒、毆打、頭頂撞對手（含企圖）

5. 鏟球或爭球

6. 向對手或裁判丟東西

7. 咬傷對手或執法人員或對他們吐口水

⚽直接自由球

罰直接自由球時，主審會將球放置於犯規地點，由犯規球隊的對手派一人罰球。其他球員必須退至距離球的10碼範圍之外，防守方常會集結成「人牆」干擾射門。

●判對手直接自由球的主要原因

同上述12碼罰球規則，但不在對方半場的罰球區內犯規時。

⚽間接自由球

間接自由球與直接自由球大致相同，差別在於罰球方不能直接踢球射門，會先由一名球員傳球後再行罰球。

●判對手間接自由球的主要原因

守門員：

1. 持球超過6秒

2. 丟出的球尚未觸及其他球員前，再次用手觸球

3. 同隊球員故意將球踢向守門員，守門員用手觸球

4. 同隊球員擲球入場後，守門員用手觸球

其他球員：

1. 動作有危險性

2. 阻擋對方球員前進

3. 阻礙守門員用手將球交出

4. 其他先前未規定但造成警告或球員離場的犯規行為

5. 越位且違例

人牆看起來很好用，為什麼不全員擋好擋滿？ 罰自由球時，球只要被踢離原本位置，比賽就會重新開始。攻擊方可以故意不在罰球時射門，改由傳球進攻。守方若花費過多人力在人牆上，可能造成防守困難。

球出界怎麼辦

若足球由邊線出界，最後觸球者的對方球員會在出界處的邊線外手擲球入場，重新開始比賽。

若足球被碰至球門線外，則會有兩種狀況：

1. 攻方把球碰出界：守方守門員從球門區踢球，重新開始比賽

2. 守方把球碰出界（包含守門員觸球出界）：攻方由最近的角球區踢球重新開始比賽

⚽球壓線不算出界

足球必須要完全離開邊線、底線，才能算是出界。在空中出界即算出界。

同樣的規則也適用於球門下的得分判定，若球體未完全離開球門線，就不算進球得分。

黃牌與紅牌

紅黃牌在足球場上的目的是維持比賽紀律，制止非體育道德行為、嚴重犯規和暴力行為。

當球員（無論在場上或技術區域）在比賽中犯規時，裁判可對球員出示黃牌警告，被警告球員仍可在場上比賽。

如果球員犯規情形太嚴重，有故意之嫌，裁判可直接出示紅牌驅逐離場，球員必須離開球場範圍與技術區域；球隊不可換上候補球員，必須在缺人情形下繼續比賽。

同一場比賽同一球員若遭判第2次黃牌警告，即會被判紅牌驅逐離場。

紅黃牌效力可維持至下一場比賽，如被判離場的球員下一場比賽依舊不能出賽。

🟨拿到黃牌的主要原因

1. 非運動精神行為

2. 用言語或動作表示異議

3. 口頭警告後仍連續違反規則

4. 延誤重新開始比賽

5. 對手在執行角球、自由球或擲球入場時，不與球保持必要距離

6. 未得裁判允許即進場或故意離開球場

🟥拿到紅牌的主要原因

1. 嚴重犯規

2. 粗魯行為，如向對方球員或其他任何人吐口水

3. 故意用手觸球，阻止對方球隊進球或失去明顯的進球機會（在罰球區內的守門員除外）

4. 利用犯規被判罰自由球或12碼罰球，而使正向球門前進的對方球員失去明顯的進球機會

5. 使用無禮、侮辱、謾罵言語或動作

6. 在同一場比賽第2次被警告

不是只有球員會被判牌 教練和助理教練如果有辱罵裁判或場上球員的違規行為，也會被裁判（通常是第四裁判）判紅牌趕上看台區，不得待在技術區域臨場指揮，效力維持至下一場比賽。

越位規則

⚽越位是什麼？

足球場上兩隊往來攻防，但攻方球員可不是想去哪就去哪、想傳球就傳球，還得留意是否會造成越位違例。

攻方球員同時滿足以下3個條件，即處於越位位置：

1. 在守方的半場

2. 比球還靠近球門

3. 比守方倒數第2位球員還靠近球門

簡單來說，攻方如果不是運球的那個人，只要比守方倒數第2位球員還靠近球門，就處於越位位置。但要注意的是，單單處於越位位置並不構成犯規，不會被判越位違例。

⚽越位為什麼會犯規

身處越位位置的球員，有下列3種情形時，就被認定越位違例，裁判會判對方球隊間接自由球。

1. 碰到、接到隊友傳過來的球。

2. 影響對方球員，如阻擋對方球員視線或移動路線、和對方搶球。

3. 因處於越位位置而獲益，如獲得從球門門框、門柱或對方球員身上反彈的球。

因此，攻方在傳球給隊友時，必須先留意隊友是否處於越位位置，否則隊友一接到球就會越位違例。

當越位變成守方戰術 能踢進世界盃的各國國腳，基本上都不會輕易犯下越位的錯誤。但是守方有時會利用這項規定製造「越位陷阱」，在攻方持球員傳球的瞬間偷偷移動，讓攻方接球員處在越位位置上，形成越位違例，為自己隊伍奪得球的主控權。

更詳細的足球規則

若還想了解更多足球賽的規則，可以參考中華民國足球協會出版的「21/22足球規則中文版」，或查看國際足球總會（FIFA）針對2022世足賽所編製的法規（英文）。（編輯／製圖：邱柏綱）