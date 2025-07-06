丹娜絲逼近 台東防52條土石流及6處大規模崩塌
2025/7/6 09:41
（中央社記者張雄風台北6日電）輕颱丹娜絲逼近，農業部農水署今天發布土石流及大規模崩塌警戒預報，皆位於台東縣，包含52條土石流黃色警戒及6處大規模崩塌黃色警戒。
農業部農村發展及水土保持署今天發布「丹娜絲颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報」第1報，包含土石流黃色警戒52條、大規模崩塌黃色警戒6處。
農水署說明，52條土石流黃色警戒，分布於台東縣金峰鄉新興村、嘉蘭村、歷坵村、賓茂村、正興村，達仁鄉台坂村、 土坂村、南田村、安朔村，大武鄉大竹村、大武村、大鳥村、尚武村、南興村，太麻里鄉北里村、大王村、金崙村、多良村、香蘭村、華源村共4鄉20村。
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農水署表示，6處大規模崩塌黃色警戒，分布於台東縣金峰鄉新興村、台東縣達仁鄉台坂村、台東縣大武鄉大鳥村、台東縣太麻里鄉華源村共4鄉4村。
農水署提醒，地方政府依災害防救法第24條，黃色警戒地方政府應進行疏散避難勸告。（編輯：陳仁華）1140706
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