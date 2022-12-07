2022世足／帽子戲法、世界波是什麼？圖解足球常用術語

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

4年一度的世界盃足球賽來了，專有名詞聽了霧嗄嗄嗎？這篇或許能幫你找到答案。（圖取自Shutterstock圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）在足球規則圖解這一篇裡，我們了解了「越位」、「自由球」等足球主要規則，但在比賽轉播或網友討論時，常聽到一些特別的名詞，你知道它們代表什麼嗎？

進攻篇

帕年卡式罰球（Panenka，另稱：勺子球／勺子射門／勺子點球）

在進行12碼罰球（中國等地區稱「點球」）時，球員佯裝向球門邊角踢，實際上只有輕點足球下方，讓球如勺子形狀的拋物線飛向球門正中央，讓守門員錯估防守方向。

捷克斯洛伐克球員帕年卡（Antonín Panenka）在1976年歐洲足球錦標賽對戰西德的決賽中成功以這種球騙過守門員，協助球隊奪冠，因而聞名。

倒掛金鉤

踢球時身體往後仰翻，單腳將球勾過頭頂向後踢出的姿勢，可用於救球或射門。

馬賽迴旋（Marseille turn，另稱：席丹迴旋／馬拉度納迴旋）

正向帶球遇到敵隊防守者搶球時，保持合適的拉球距離，360°轉圈、左右腳交替踩球改變球的運動方向，利用身體將對方擋開，擺脫防守者，動作迅速、一氣呵成。

法國退役名將席丹（Zinedine Zidane）、阿根廷已故球星馬拉度納（Diego Maradona）為使用此技巧較出名的球員。

烏龍球（Own goal）

球員誤將球射入己方球門而造成對方得分，即為烏龍球。

若是守門員誤將球碰進己方球門，裁判會視情況判斷是否為烏龍球。例如攻方射門的方向已明顯能進球，守門員為了防守觸球但仍將球碰進球門，此時仍會算攻方進球得分，而不是烏龍球。

此外，將界外球擲入己方球門，或將間接自由球射入己方球門，是無效進球，並非烏龍球。

影片支援 世足賽事上的各種烏龍球

防守篇

停巴士戰術（Parking the bus，另稱：擺大巴／泊巴士）

放棄進攻加強防守的一種戰術，即「9-0-1陣式」，除了1名前鋒球員外，全隊幾乎在己方禁區防守，如同停了一台大型巴士在禁區。

魚躍撲球

是守門員難度較高的技術，腳用力蹬地讓身體躍起撲球，利用跳躍增加接球的範圍，在接球落地後用前臂先著地，以雙手護球

足球場上的數字稱號

三冠王

指一支球隊在一個賽季同時奪得本國頂級聯賽冠軍、本國最高杯賽冠軍和本大洲最高洲級聯賽冠軍。

大四喜

指同一位球員單場比賽踢進4分以上。

六分波

在3分制的分組賽中，贏者獲得3點積分，輸者亦失去3點積分，因而讓積分相距6分，影響分組賽中晉級結果。

圈粉一瞬間

足球賽每一隊以團結來達成最終目標，但過程中有些球員能以個人優勢超常發揮，留下讓人印象深刻的一瞬間。

遠射

在禁區外射門，擅長遠射的球員被稱為「遠射手」。

單刀

進攻球員憑自己突破敵方防守，帶球逼近球門，與守門員進行交鋒。

世界波

指球員精采射門，如遠射、以刁鑽角度進球、高技術進球（如倒掛）、接連突破防守進球等。

帽子戲法

足球員在同一場比賽完成3次（或以上）相同的貢獻或任務。

（製圖：劉姿嘉／編輯：劉姿嘉、邱柏綱）