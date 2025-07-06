颱風及外圍環流影響 高雄屏東台東防大豪雨
2025/7/6 10:16（7/6 10:24 更新）
（中央社台北6日電）中央氣象署發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台東縣及恆春半島有局部豪雨或大豪雨；上午起屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨。
花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生，宜蘭、澎湖、金門地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率。
晚起苗栗至彰化、南投地區及新竹以北山區易有局部大雨發生的機率。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
氣象署提醒，注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石及山洪暴發，低窪地區慎防積淹水。
大豪雨地區：台東縣、屏東縣、高雄市。（編輯：管中維）1140706
延伸閱讀颱風丹娜絲增強逼近 陸警範圍擴大至新北以南18縣市颱風丹娜絲來襲7日是否停班課 北市晚間8時宣布颱風丹娜絲逼近 台中晚間暴雨人孔蓋掀起多處積淹水颱風天窗貼膠帶防爆？實驗揭可能反效果 窗框玻璃選擇是關鍵
- 颱風及外圍環流影響 高雄屏東台東防大豪雨2025/07/06 10:16
- 2025/07/06 10:15
- 2025/07/06 09:55
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
颱風丹娜絲逼近 福建撤離漁船航線停駛加強防範