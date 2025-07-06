颱風及外圍環流影響 高雄屏東台東防大豪雨

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（中央社台北6日電）中央氣象署發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台東縣及恆春半島有局部豪雨或大豪雨；上午起屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨。

花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生，宜蘭、澎湖、金門地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率。

晚起苗栗至彰化、南投地區及新竹以北山區易有局部大雨發生的機率。

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氣象署提醒，注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石及山洪暴發，低窪地區慎防積淹水。

大豪雨地區：台東縣、屏東縣、高雄市。（編輯：管中維）1140706