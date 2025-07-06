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颱風丹娜絲逼近 台東蘭嶼鄉下午1時起、雲林縣晚間停班停課
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南迴4鄉鎮雨量累計逾200毫米 大武鄉淹水警戒

2025/7/6 10:37
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（中央社記者盧太城台東縣6日電）受颱風丹娜絲影響，台東從清晨持續下雨，南迴地區截至上午9時，今天累計雨量逾200毫米，水利署對大武鄉發出淹水警戒。

交通部中央氣象署持續發布輕度颱風丹娜絲海上陸上颱風警報，今天上午8時中心位置在北緯21.5度、東經118.1度，即在澎湖南南西方約280公里處，以每小時18轉22公里速度，向東北轉北北東進行。

台東地區雖沒有明顯強風，但從清晨開始持續性下雨；台東縣政府災害應變中心今天上午9時召開第1次會報，由縣長饒慶鈴主持。

中央氣象署台東氣象站主任冉立群報告表示，台東雨勢以南迴4鄉鎮最大，從今天凌晨至今天上午9時，達仁鄉、大武鄉、金峰鄉及太麻里鄉累計均超過200毫米，達仁鄉與大武鄉逾230毫米；太麻里鄉與長濱鄉出現最大陣風8級。

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水利署上午9時許對大武鄉發出淹水二級警戒（南田站3小時雨量125mm），如持續降雨易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水，如大武村、大竹村、大鳥村、尚武村（台塑加油站、行天宮附近）、南興村。

國立台東大學防災科技資訊中心主任王文清教授表示，台東過去面對颱風都首當其衝，這次總算有中央央山脈屏障，因此受颱風影響比較小，最強影響時間約在今天白天。（編輯：陳仁華）1140706

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