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颱風丹娜絲增強逼近 陸警範圍擴大至新北以南18縣市
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颱風丹娜絲來襲 台鐵午前各級列車正常行駛

2025/7/6 09:55
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（中央社記者余曉涵台北6日電）颱風丹娜絲來襲，台鐵表示，今天中午前各級列車正常行駛，但因應南迴線雨勢較大，觀光列車藍皮解憂號停駛一天。

根據交通部中央氣象署觀測，颱風丹娜絲今天上午8時的中心位置在北緯21.5度，東經118.1度，即在澎湖的南南西方約280公里之處，以每小時18轉22公里速度，向東北轉北北東進行。

因應丹娜絲來襲，台鐵發布新聞稿表示，今天中午12時前全線各級列車正常行駛，但因應南迴線雨勢較大，藍皮解憂號5898次、5899次停駛。

台鐵指出，中午12時到深夜0時部分，縱貫線、宜蘭線、北迴線、台東線、屏東線及各支線正常行駛。

南迴線逆行列車自313次起各級列車均停駛；順行列車自3028次起各級列車均停駛。南迴線逆行列車431次新自強號開放站票（騰雲座艙除外）；順行列車308次、310次、314次新自強號開放站票（騰雲座艙除外）。

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台鐵表示，有關明天的列車行駛資訊，將視颱風最新動態資訊於今天晚間8時30分對外公布。

另外，交通部公路局指出，因應丹娜絲預警性封閉路段4處，將視風雨狀況開放通行，包含高雄市桃源區台20臨93線便道0K至5K（勤和至復興路段）、高雄市桃源區台20臨105線0K至44K（梅山口至向陽路段）、台東縣海端鄉台20線149K至180K（向陽至霧鹿路段）、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K（那瑪夏至五里埔路段）。（編輯：管中維）1140706

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