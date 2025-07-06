颱風丹娜絲逼近 福建撤離漁船航線停駛加強防範

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（中央社記者謝怡璇北京6日電）颱風丹娜絲來襲，中國國家防總5日針對福建、廣東啟動防汛防颱風4級應急響應，並派出工作組趕赴福建協助指導防汛防颱風工作。福建省昨天要求沿海漁船全部撤離；另有多條航線停駛。

據央視新聞、極目新聞等陸媒報導，中國中央氣象台今早6時繼續發布颱風黃色預警，預計丹娜絲颱風將以每小時10至15公里的速度向東北轉北偏東方向移動，強度將有所加強，預計6日夜間至7日早晨將自南向北穿過台灣海峽，颱風可能擦過或登陸台灣西部一帶沿海，逐漸向福建北部至浙江中南部一帶沿海靠近。

為防範丹娜絲颱風帶來的風雨，中國國家防總5日針對福建、廣東啟動防汛防颱風4級應急響應，並派出工作組趕赴福建協助指導防汛防颱風工作。福建省防指則於5日11時提升防颱風應急響應為3級。福建省應急指揮部昨天上午細化部署防禦工作，要求沿海漁船全部撤離。

福建省要求，位於台灣淺灘漁場、閩南漁場和閩中漁場的海上作業漁船，務必於5日晚間6時前就近到港避風；位於閩東漁場、閩外漁場和釣魚島海域的海上作業漁船，要於6日10時之前就近到港避風，有序停靠並做好錨固等工作，船上人員全部撤離上岸。轉移撤離到位後要加強漁港碼頭、鄉鎮管理船舶和海上垂釣活動管控，嚴防船隻、人員擅自出港。

海事部門要加強預警預控，調度管轄水域過往船舶落實好防颱風措施，交通、海事部門要指導沿海港口企業、海上客渡運航線及施工作業平台，適時落實惡劣天氣停業、停航和停工措施。

另外，有多條航線因颱風影響宣布停駛。平潭客渡船自5日晚間6時起，全區渡口碼頭所有客渡船停航，復航及碼頭開放時間另行通知；泉金客運航線則於5日8時30分出境航班起停止營運，復航時間視颱風影響另行通知；南日島輪渡則表示，於5日下午，筶杯、黃瓜航班過後船舶前往避風澳防颱。

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此次颱風影響正值週末，福建省要求文旅部門及沿海各地要格外重視涉海涉島旅遊項目及活動的安全管理工作，及時透過景區預約平台、旅行社等管道，發布颱風預警相關訊息和旅遊安全提示，加強濱海景區景點、沙灘浴場等重點區域的巡查排查，必要時針對可能的風浪影響，視情關閉、勸返遊客。

據財聯社今天報導，中國國家海洋預報台發布海浪黃色警報，預計6日中午到7日中午，台灣海峽、南海東北部將出現5到7.5公尺的巨浪到狂浪區，近海海域海浪預警級別為黃色；福建近岸海域將出現2.5到4公尺的大浪到巨浪，該近岸海域海浪預警級別為黃色，廣東東部、浙江南部近岸海域將出現2到3公尺的中浪到大浪，該近岸海域海浪預警級別為藍色。提醒在上述海域作業的船隻注意安全，沿海各有關單位提前採取防浪避浪措施。 （編輯：陳鎧妤）1140706