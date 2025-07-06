颱風丹娜絲來襲 陳其邁：高雄山區展開預防性撤離

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（中央社記者蔡孟妤高雄6日電）高雄市長陳其邁今天上午在丹娜絲颱風災害應變中心首次工作會議後表示，風雨預估中午後增強，將針對六龜、桃源、那瑪夏、茂林等土石流潛勢區預防性撤離，保全對象3499人、實際撤離1777人。

陳其邁上午主持丹娜絲颱風災害應變中心第1次工作會議，並於會後進行媒體說明時表示，颱風預估下午4時暴風圈接觸高雄陸地，雨勢和風勢在中午過後會逐漸增強，今晚8時到明早8時，預估山區雨勢會變大。

陳其邁說，會議決議今天中午將針對土石流潛勢區域，包括六龜、桃源、那瑪夏、茂林等區預防性撤離，保全對象為3499人，實際撤離人數為1777人。另外因為週末假期，可能有部分民眾到山區活動，也希望在中午前完成撤離。

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陳其邁說，颱風逐漸靠近，對於高雄影響也逐漸加大，預估3天總雨量在平地會達到500毫米、山區則會達到近600毫米雨量。他也要求警察局針對在海邊活動卻勸離不聽的民眾立刻開罰，呼籲民眾務必注意各項防颱準備工作。

另外針對工地、工區，陳其邁也要求工務局、水利局等相關局處備妥防颱準備工作；針對低窪地區，也請民政局通知里長及各大樓管委會加強防颱。（編輯：方沛清）1140706