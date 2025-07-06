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韓國瑜稱人中呂布是暗諷？黃國昌：韓發言有其高度

2025/7/6 10:08（7/6 10:18 更新）
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民眾黨主席黃國昌（中，灰衣者）6日上午出席「民眾加菜啦」汐止場活動，現場發送新鮮的高麗菜，為民眾加菜。中央社記者翁睿坤攝 114年7月6日
民眾黨主席黃國昌（中，灰衣者）6日上午出席「民眾加菜啦」汐止場活動，現場發送新鮮的高麗菜，為民眾加菜。中央社記者翁睿坤攝 114年7月6日
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（中央社記者陳俊華新北6日電）立法院長韓國瑜昨天稱民眾黨立委黃國昌是「人中呂布」，民進黨立委認為是借古諷今。黃國昌今天說，韓國瑜發言有其高度，對各黨派立委向來都是多說好話，至於民進黨立委的發言「高下立判，不值一評」。

身兼民眾黨主席的立委黃國昌上午偕同新北市黨部主委周台竹、黃國昌立委辦公室汐止金山萬里區主任陳語倢等人，出席「民眾加菜啦汐止場」活動，發放高麗菜給在地居民。

對回到過去擔任區域立委時的選區辦活動，黃國昌受訪表示，主要是民眾黨社發部希望幫助本土農民生產的農產品，一方面推廣蔬食觀念，在新北各地辦這樣的活動，藉此與當地民眾有互動，也能支持農民，希望這樣有意義的活動能繼續舉辦。

另外，國民黨立委羅智強昨天舉辦新書發布會，韓國瑜、黃國昌等人到場支持。媒體報導，韓國瑜在場點評各立委特色，形容黃國昌是「人中呂布、馬中赤兔」，從來不妥協，永遠衝，從來不休息。

但民進黨立委王定宇表示，呂布最有名的是「三姓家奴」，韓國瑜創造金句不僅有學問，還非常有考證，看似正面褒獎，卻是借古諷今，還能報岳家砂石場直播之仇；民進黨立委林俊憲則說，這不是韓國瑜第一次偷酸黃國昌，但從未看過黃國昌反擊，「小藍果然還得大藍來治」。

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黃國昌說，公眾人物的發言很容易看得出這個人的品德與高度，韓國瑜作為立法院的大家長，不管主持議事、對外發言都展現大家長該有的風範、調和鼎鼐，對各黨派立委都多說好話；相對於韓國瑜發言，民進黨立委的發言「高下立判，不值一評」。

媒體追問，是否認為韓國瑜有弦外之音，黃國昌則說「沒有」。（編輯：林淑媛）1140706

民眾黨主席黃國昌（前右2）6日上午出席「民眾加菜啦」汐止場活動，現場發送新鮮的高麗菜，與民眾合影。中央社記者翁睿坤攝 114年7月6日
民眾黨主席黃國昌（前右2）6日上午出席「民眾加菜啦」汐止場活動，現場發送新鮮的高麗菜，與民眾合影。中央社記者翁睿坤攝 114年7月6日
民眾黨「民眾加菜啦」公益發菜活動6日在新北市汐止區舉行，一早就吸引許多民眾前往排隊，現場大排長龍。中央社記者翁睿坤攝 114年7月6日
民眾黨「民眾加菜啦」公益發菜活動6日在新北市汐止區舉行，一早就吸引許多民眾前往排隊，現場大排長龍。中央社記者翁睿坤攝 114年7月6日
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